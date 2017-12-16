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رقم الخبر: 209235 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: عربيات  
مصر.. رفض الطعن على الإعدام لـ 3 إخوانيين

مصر.. رفض الطعن على الإعدام لـ 3 إخوانيين

رفضت محكمة النقض في مصر الطعن المقدم من 3 متهمين بجماعة الإخوان على حكم الإعدام الصادر بحقهم، في قضية قتل نجل مستشار في مدينة المنصورة قبل 3 أعوام.

والثلاثة متهمون بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بالرصاص أمام منزله في المنصورة، في شهر سبتمبر 2014.

وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بإعدام 5 متهمين شنقا، 3 حضوريا و2 غيابيا، وجميعهم من أعضاء الإخوان.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها القتل العمد مع سبق الإصرار والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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