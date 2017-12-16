قال مسؤولون في الشرطة الصومالية إن انتحاريا يرتدي زي الشرطة فجر نفسه داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو يوم الخميس وقتل 18 شرطيا على الأقل.

وقال شهود من رويترز حاولوا دخول الموقع: إن الشرطة أغلقت المكان، وبعد ساعات سمح لهم بالدخول وقال أحدهم إنه رأى أشلاء متناثرة يعتقد أنها لجثة المهاجم.

وأضاف الشاهد أن أشخاصا كانوا يدفنون جثثا في أكاديمية للشرطة حيث يوجد معسكر التدريب.

وقال مختار حسين أفرح نائب قائد الشرطة لرويترز إن 15 رجل شرطة أصيبوا بالإضافة إلى القتلى وعددهم 18. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبها أدانت جامعة الدول العربية التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر أكاديمية للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو صباح الخميس، والذي راح ضحيته 18 من ضباط الشرطة وإصابة عدد آخر من الأفراد بجروح.

وجدد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة، إدانة واستنكار الجامعة لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مؤكدًا التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمساندة الصومال وقيادته في كل ما تقوم به من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.