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رقم الخبر: 209233 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: عربيات  
افتتاح معبر" جوسيه" في القصير عند الحدود بين لبنان وسوريا

افتتاح معبر" جوسيه" في القصير عند الحدود بين لبنان وسوريا

افتتحت السلطات اللبنانية والسورية عند حدودها المشتركة معبر" جوسيه" في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بعد إعادة تأهيله.

والافتتاح حضره من الجانب السوري وزير الداخلية اللواء محمد الشعار برفقة عدد من المسؤولين السوريين، ومن الجانب اللبناني حضر الافتتاح المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي أشار في كلمة له إلى أن التنسيق الأمني مع سوريا لم يتوقف على رغم سياسة النأي بالنفس.

اللواء إبراهيم قال إن "أهمية هذا المعبر الحدودي تكمن في موقعه الجيوسياسي". مضيفاً "بعد إغلاق هذا المعبر نتيجة العمل الإرهابي الذي تعرضت له المنطقة نعلن استئناف العمل فيه مجهزاً بالعديد والتعاد ليكون محطة أمن وأمان، ويضمن حرية الانتقال بالتعاون من الجانب السوري بما تفرضه الاتفاقيات بين البلدين".

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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