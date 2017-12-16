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رقم الخبر: 209232 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: عربيات  
موسكو تعلن استعدادها لرفع حظر السلاح عن الجيش الليبي

موسكو تعلن استعدادها لرفع حظر السلاح عن الجيش الليبي

قال السفير الروسي في طرابلس إيفان مولوتكوف، الجمعة، أن موسكو مستعدة لرفع حظر تسليح الجيش الليبي في حال تم توحيد المؤسسة العسكرية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مولوتكوف قوله إن بلاده مستعدة للمبادرة برفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا في حال تم توحيد الجيش الليبي.

ويتبع الجيش الوطني الليبي البرلمان المنتخب في طبرق بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما تعتمد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس على خليط من الميليشيات المسلحة التي ينضوي تحت رايتها جماعات متطرفة.

وقال السفير الروسي إنه "لا يوجد ضمانات بعد على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي الإرهابيين".

وعبر مولوتكوف عن استعداد بلاده التعاون مع الولايات المتحدة من أجل حل الأزمة الليبية.

ويطالب الجيش الوطني الليبي الأمم المتحدة برفع حظر السلاح الذي فرض على ليبيا عقب انتفاضة 2011، من أجل مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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