أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سراييفو محمود حيدري ورئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك دراغان تشوفيتش، على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

واشار السفير حيدري خلال لقائه دراغان تشوفيتش، الى مواقف ايران بخصوص الاتفاقية النووية والتطورات في الشرق الاوسط وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تعتبر من أكثر الدول استقرارا في المنطقة وكان لها الدور الرائد في مكافحة الارهاب في سوريا والعراق، ترى بانها ملزمة على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الاطار قدمت ومنذ البداية، حلا مناسبا يؤكد في الخطوة الاولى منه، على وقف الهجمات ضد الشعب اليمني.

وأشار السفير الايراني الى ان قرار الادارة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس يتعارض مع القرارات الدولية وقال ان هذا الاجراء يعد انتهاكا لحرمة مقدسات المسلمين في العالم ودعما لكيان الاحتلال الصهيوني.

وتطرق حيدري الى مسار تقدم العلاقات بين ايران والبوسنة على الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، صديقة لكل الشعب البوسني داعيا الى تعزيز الاستقرار في منطقة البلقان وحماية السيادة والتعايش السلمي بين جميع الاقوام في البوسنة.

من جانبه أكد رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك دراغان تشوفيتش، على عزم بلاده في تطوير العلاقات الودية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان الامكانيات والمجالات واسعة لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي.

واشار الى التطورات السريعة وتفشي الأزمات في الشرق الاوسط، وقال ان نقل عاصمة الاحتلال الاسرائيلي الى القدس، سوف يؤدي الى تعقيد الاوضاع أكثر في الشرق الاوسط ولهذا السبب فان غالبية دول العالم بما فيها الحكومات الاوربية رفضت هذا القرار.

وأعلن دعمه لجهود السفارة الايرانية باقرار العلاقات مع الاقوام والمدن المختلفة في البوسنة والهرسك وأعرب عن امله بنجاح ايران حكومة وشعبا في مسيرة التنمية والتقدم.