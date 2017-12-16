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رقم الخبر: 209230 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: محليات  
السفير الايراني يبحث مع سفراء اوروبيين التعاون لدعم عملية اعادة الأعمار في العراق

السفير الايراني يبحث مع سفراء اوروبيين التعاون لدعم عملية اعادة الأعمار في العراق

التقى السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي سفراء المانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي في مقر السفارة الايرانية ببغداد.
وفي اللقاء بحث الجانبان بشأن التعاون بينهما لدعم عملية اعادة البناء والاعمار وتعزيز الركائز الاقتصادية للعراق.
ووجه السفراء الاوروبيون خلال اللقاء الشكر والتقدير لدور ايران الايجابي في مكافحة الارهاب في العراق. وافاد تقرير وكالة ارنا ان السفير العراقي في طهران راجح الموسوي قد التقى ايضا السفير الايراني في بغداد.
وفي اللقاء وجه السفير مسجدي الشكر والتقدير للحكومة والشعب العراقي لحسن استضافتهم وتعاونهم لاقامة المراسم المهيبة لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) واضاف، لاشك ان جهود السفارة العراقية في طهران في اصدار تاشيرات الدخول للزوار الايرانيين بمنتهى القدرة والتعاون جديرة بالامتنان.
من جانبه شكر السفير العراقي دعم ايران للحكومة والشعب العراقي في مكافحة الارهاب. كما اشار الموسوي الى التاثير الكبير لزيارة الاربعين في تعرف الشعبين الايراني والعراقي على بعضهما بعضا، لافتا الى ان العراقيين بفتحهم ابواب منازلهم امام الزوار الايرانيين قد اظهروا مدى المحبة والمودة التي يكنونها لايران وشعبها. واعرب السفير العراقي عن امله بان تقام مراسم الاربعين في العام القادم بصورة افضل من خلال المزيد من جهود المسؤولين لمعالجة النقائص الموجودة.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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