وفي اللقاء بحث الجانبان بشأن التعاون بينهما لدعم عملية اعادة البناء والاعمار وتعزيز الركائز الاقتصادية للعراق.

ووجه السفراء الاوروبيون خلال اللقاء الشكر والتقدير لدور ايران الايجابي في مكافحة الارهاب في العراق. وافاد تقرير وكالة ارنا ان السفير العراقي في طهران راجح الموسوي قد التقى ايضا السفير الايراني في بغداد.

وفي اللقاء وجه السفير مسجدي الشكر والتقدير للحكومة والشعب العراقي لحسن استضافتهم وتعاونهم لاقامة المراسم المهيبة لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) واضاف، لاشك ان جهود السفارة العراقية في طهران في اصدار تاشيرات الدخول للزوار الايرانيين بمنتهى القدرة والتعاون جديرة بالامتنان.

من جانبه شكر السفير العراقي دعم ايران للحكومة والشعب العراقي في مكافحة الارهاب. كما اشار الموسوي الى التاثير الكبير لزيارة الاربعين في تعرف الشعبين الايراني والعراقي على بعضهما بعضا، لافتا الى ان العراقيين بفتحهم ابواب منازلهم امام الزوار الايرانيين قد اظهروا مدى المحبة والمودة التي يكنونها لايران وشعبها. واعرب السفير العراقي عن امله بان تقام مراسم الاربعين في العام القادم بصورة افضل من خلال المزيد من جهود المسؤولين لمعالجة النقائص الموجودة.