وصف ممثل اليهود الايرانيين في مجلس الشورى الاسلامي سيامك مره صدق قرار الرئيس الاميركي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بالعنصري وقال انه حتى بالاستنادا إلى المعايير الدولية المجحفة تعد القدس منطقة محتلة.

واشار مره صدق في تصريح لوكالة انباء فارس الى اعتراف اميركا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقال ان ترامب برهن بعمله هذا انه لا يعترف حتى بالانظمة غير العادلة القائمة بالعالم وهو يتطلع الى عالم تسودة انظمة اكثر اجحافا.

وتابع ان ترامب وبعمله هذا شكك حتى بالاطر التي تحظى بقبول الظالمين في العلاقات الدولية وهذا يكشف ان سلوكه هو سلوك عنصري وغير انساني بمعنى الكلمة .

واوضح انه استنادا للضوابط الدولية المجحفة تعد القدس منطقة محتلة ولا يحق لأي دولة محتلة ان تضم هذه المنطقة المحتلة الى اراضيها فضلا من ان تتخذها عاصمة لها .

وافاد انه حتى من الناحية الانسانية يعد هذا العمل طمسا لحقوق الشعب الفلسطيني وان هذا العمل كان من الوقاحة بدرجة انه حتى الاوروبيين ايضا تجنبوا مماشاته وهذا يكشف ذروة حماقة وجريمة ترامب .

من جانبه تظاهر العديد من طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين وعناصر قوات التعبئة في مدينة أهواز (غرب) تنديداً بقرار ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وخلال التظاهرات التي شارك فيها ممثل الولي الفقيه في محافظة خوزستان آية الله محمد علي الموسوي الجزائري وإمام جمعة أهواز ورئيس الحوزات العلمية في خوزستان واساتذة وطلبة الحوزات العلمية في أهواز استنكر المتظاهرون القرار الغبي والظالم للرئيس الاميركي دونالد ترامب في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.

وردد المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا والموت للصهاينة مؤكدين إن القدس هي ملك الإسلام وقطعة من جسد وهوية الأمة الإسلامية. وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للنضال الفلسطيني وتحرير القدس الشريف.