  • السبت ٢٧ ربیع الاول ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209229 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: محليات  
ممثل اليهود بالمجلس: قرار ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني خطوة عنصرية
وتظاهرات طلابية في الأهواز تنديداً بخطوة واشنطن

ممثل اليهود بالمجلس: قرار ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني خطوة عنصرية

وصف ممثل اليهود الايرانيين في مجلس الشورى الاسلامي سيامك مره صدق قرار الرئيس الاميركي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بالعنصري وقال انه حتى بالاستنادا إلى المعايير الدولية المجحفة تعد القدس منطقة محتلة.
واشار مره صدق في تصريح لوكالة انباء فارس الى اعتراف اميركا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقال ان ترامب برهن بعمله هذا انه لا يعترف حتى بالانظمة غير العادلة القائمة بالعالم وهو يتطلع الى عالم تسودة انظمة اكثر اجحافا.
وتابع ان ترامب وبعمله هذا شكك حتى بالاطر التي تحظى بقبول الظالمين في العلاقات الدولية وهذا يكشف ان سلوكه هو سلوك عنصري وغير انساني بمعنى الكلمة .
واوضح انه استنادا للضوابط الدولية المجحفة تعد القدس منطقة محتلة ولا يحق لأي دولة محتلة ان تضم هذه المنطقة المحتلة الى اراضيها فضلا من ان تتخذها عاصمة لها .
وافاد انه حتى من الناحية الانسانية يعد هذا العمل طمسا لحقوق الشعب الفلسطيني وان هذا العمل كان من الوقاحة بدرجة انه حتى الاوروبيين ايضا تجنبوا مماشاته وهذا يكشف ذروة حماقة وجريمة ترامب .
من جانبه تظاهر العديد من طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين وعناصر قوات التعبئة في مدينة أهواز (غرب) تنديداً بقرار ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وخلال التظاهرات التي شارك فيها ممثل الولي الفقيه في محافظة خوزستان آية الله محمد علي الموسوي الجزائري وإمام جمعة أهواز ورئيس الحوزات العلمية في خوزستان واساتذة وطلبة الحوزات العلمية في أهواز استنكر المتظاهرون القرار الغبي والظالم للرئيس الاميركي دونالد ترامب في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.
وردد المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا والموت للصهاينة مؤكدين إن القدس هي ملك الإسلام وقطعة من جسد وهوية الأمة الإسلامية. وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للنضال الفلسطيني وتحرير القدس الشريف.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9673 sec