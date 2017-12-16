قال رئيس جهاز مخابرات الأمن الكندي إن الجهاز قام بتسوية دعوى قضائية رفعها خمسة موظفين اتهموا رؤساءهم برهاب المثليين والعنصرية والخوف من الإسلام مضيفا أنه سيعمل في سبيل القضاء على التحرش.

وكان الموظفون رفعوا دعوى قضائية بقيمة 35 مليون دولار كندي (27.4 مليون دولار أميركي)، في يوليو، ضد الجهاز، قائلين إنهم تعرضوا للتضييق لما يزيد عن عشر سنوات. وقال ديفيد فينيو رئيس الجهاز في بيان إن التسوية "صبت في صالح جميع المعنيين" دون أن يعطي تفاصيل.