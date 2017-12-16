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رقم الخبر: 209228 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: دوليات  
المخابرات الكندية تعوض 5 موظفين بـ 35 مليون دولار

المخابرات الكندية تعوض 5 موظفين بـ 35 مليون دولار

قال رئيس جهاز مخابرات الأمن الكندي إن الجهاز قام بتسوية دعوى قضائية رفعها خمسة موظفين اتهموا رؤساءهم برهاب المثليين والعنصرية والخوف من الإسلام مضيفا أنه سيعمل في سبيل القضاء على التحرش.

 وكان الموظفون رفعوا دعوى قضائية بقيمة 35 مليون دولار كندي (27.4 مليون دولار أميركي)، في يوليو، ضد الجهاز، قائلين إنهم تعرضوا للتضييق لما يزيد عن عشر سنوات. وقال ديفيد فينيو رئيس الجهاز في بيان إن التسوية "صبت في صالح جميع المعنيين" دون أن يعطي تفاصيل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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