أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال الكرملين في بيان: إن الرئيسين ناقشا "الأوضاع في عدة مناطق نزاع، مع التركيز على حل القضية النووية بشبه الجزيرة الكورية". وأضاف أن الزعيمين اتفقا على استمرار الاتصالات، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: إن بيانا سيصدر في وقت لاحق بشأن ما جرى في المكالمة. وكانت واشنطن أعلنت هذا الأسبوع أنها مستعدة لإجراء حوار بدون شروط مع كوريا الشمالية التي أطلقت عدة صواريخ عابرة للقارات في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة ترمب مصممة على إرغام بيونغ يانغ على التخلي عن ترسانتها النووية فإنها مستعدة "لعقد اللقاء الأول بدون شروط مسبقة".

ورحّب بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو الخميس، بما اعتبره التقدم لدى السلطات الأمريكية نحو "إدراك الواقع" في الأزمة. ودعا الطرفين إلى "الكف عن تصعيد الوضع"، مؤكدا أن روسيا "لا تعترف بكوريا الشمالية كقوة نووية".

من جانبها قررت اليابان، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، عقب تهديدات متكررة، متمثلة في برامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا قوله، في مؤتمر صحفي، إن طوكيو ستجمد أصول 19 مؤسسة كورية شمالية جديدة، في ضربة لنظام بيونغيانغ. وتصر اليابان على أن الوقت حان لمواصلة أقصى الضغوط على بيونغيانغ.

وتواصل كوريا الشمالية برامجها للأسلحة النووية والصواريخ، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة والإدانة الدولية.

وأجرت بيونغيانغ اختبارا، في 29 نوفمبر، لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، قالت إنه أكثر صواريخها تطورا حتى الآن، كما أنه قادر على الوصول إلى البر الأميركي الرئيسي.

*الدبلوماسية المباشرة مطلوبة لحل أزمة كوريا الشمالية

من جهته قال كبير المفاوضين الأمريكيين بشأن كوريا الشمالية يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة يجب أن تجري دبلوماسية مباشرة مع بيونغ يانغ إلى جانب فرض العقوبات بسبب برامج الشمال النووية والصاروخية الباليستية.

الى ذلك قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كوريا الشمالية نشرت "على ما يبدو" صورة عن غير قصد للزعيم السابق كيم جونغ إيل خلال تفقده إحدى القنابل الذرية الأولى في البلاد. وظهرت الصورة خلال عرض مادة إخبارية في نشرة تلفزيونية، مدتها 30 دقيقة على القناة الرسمية يوم 12 ديسمبر.

وتظهر الصورة لفترة وجيزة عند قيام الكاميرا بجولة في مسارح أحد المؤتمرات التي عقدت في بيونغيانغ وحضرها الزعيم كيم جونغ أون.