وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه به مرتبط بمنظمة المعارض الإسلامي التركي فتح الله غولن، مضيفا أن هذا بالذات تسبب في إقالته من الشرطة. ووجهت نيابة أنقرة اتهامات رسمية إلى يوجيل بالتورط في التخطيط لاغتيال كارلوف. وبعد ذلك أصدرت النيابة أمرا باعتقاله.

يذكر أن اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف تم في الـ19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 أثناء كلمته في مراسم افتتاح معرض "روسيا من كالينينغراد إلى كامتشاتكا بعيون المسافر" في أنقرة. وأفادت السلطات التركية آنذاك أن المهاجم وهو رجل الشرطة مولود ألطن طاش، تمت تصفيته على يد قوات الأمن التركية في مكان الحادث.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت سابقا 4 أشخاص بينهم عنصران سابقان من الشرطة.