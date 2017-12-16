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رقم الخبر: 209225 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:21 الاقسام: دوليات  
تركيا تعتقل شرطيا سابقا لتورطه في اغتيال السفير الروسي

تركيا تعتقل شرطيا سابقا لتورطه في اغتيال السفير الروسي

أفادت وكالة الأناضول التركية أن السلطات اعتقلت رجل شرطة سابق يدعى رمضان يوجيل بتهمة تورطه في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف.

وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه به مرتبط بمنظمة المعارض الإسلامي التركي فتح الله غولن، مضيفا أن هذا بالذات تسبب في إقالته من الشرطة. ووجهت نيابة أنقرة اتهامات رسمية إلى يوجيل بالتورط في التخطيط لاغتيال كارلوف. وبعد ذلك أصدرت النيابة أمرا باعتقاله.

يذكر أن اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف تم في الـ19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 أثناء كلمته في مراسم افتتاح معرض "روسيا من كالينينغراد إلى كامتشاتكا بعيون المسافر" في أنقرة. وأفادت السلطات التركية آنذاك أن المهاجم وهو رجل الشرطة مولود ألطن طاش، تمت تصفيته على يد قوات الأمن التركية في مكان الحادث.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت سابقا 4 أشخاص بينهم عنصران سابقان من الشرطة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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