اعلن امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محسن اراكي ان ترامب شخص اقر بالفساد المالي والجنسي ومن هنا فان ادارة مثل هذا الفرد لمجتمع متطور من الناحية التقنية والعلمية يعد كارثة في حد ذاته.

وفي كلمته امام ندوة علمية في مدينة قم المقدسة اشار آية الله اراكي الى المعنى الفقهي لقبول حكم الله وقال ان الافراد الذين يقبلون حكم الله يتحملون مجموعة واجبات فرضها الله عليهم على صعيد السلوكين الشخصي والاجتماعي .

واوضح آية الله اراكي ان الحضارة الغربية بامكانها ان تشل المجتمع من الناحية الروحية وقال ان المدارس الغربية تعتقد بان ذات الانسان تقوم على اسس شريرة، لذا فان الفوضى الموجودة في المجتمع الغربي سببها هذه المدارس والعقائد الخاطئة.

واشار الى ان روح المجتمع الاميركي قد تلقت ضربات جادة وقوية وقال ان ترامب شخص اقر بالفساد المالي والجنسي ومن هنا فان ادارة مثل هذا الفرد لمجتمع متطور من الناحية التقنية والعلمية يعد كارثة في حد ذاته.