  • السبت ٢٧ ربیع الاول ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209223 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: محليات  
امين عام مجمع التقريب: إدارة ترامب كارثة بالنسبة لاميركا

امين عام مجمع التقريب: إدارة ترامب كارثة بالنسبة لاميركا

اعلن امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محسن اراكي ان ترامب شخص اقر بالفساد المالي والجنسي ومن هنا فان ادارة مثل هذا الفرد لمجتمع متطور من الناحية التقنية والعلمية يعد كارثة في حد ذاته.
وفي كلمته امام ندوة علمية في مدينة قم المقدسة اشار آية الله اراكي الى المعنى الفقهي لقبول حكم الله وقال ان الافراد الذين يقبلون حكم الله يتحملون مجموعة واجبات فرضها الله عليهم على صعيد السلوكين الشخصي والاجتماعي .
واوضح آية الله اراكي ان الحضارة الغربية بامكانها ان تشل المجتمع من الناحية الروحية وقال ان المدارس الغربية تعتقد بان ذات الانسان تقوم على اسس شريرة، لذا فان الفوضى الموجودة في المجتمع الغربي سببها هذه المدارس والعقائد الخاطئة.
واشار الى ان روح المجتمع الاميركي قد تلقت ضربات جادة وقوية وقال ان ترامب شخص اقر بالفساد المالي والجنسي ومن هنا فان ادارة مثل هذا الفرد لمجتمع متطور من الناحية التقنية والعلمية يعد كارثة في حد ذاته.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0867 sec