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رقم الخبر: 209222 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: دوليات  
رئيس الوزراء الماليزي السابق يصف ترامب بالمتنمّر الدولي بعد قرار القدس

رئيس الوزراء الماليزي السابق يصف ترامب بالمتنمّر الدولي بعد قرار القدس

وصف رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه متنمر دولي وشرير بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وخالف ترامب سياسة أمريكية دامت عقودا باتخاذه تلك الخطوة وقال إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب في السنوات القادمة.

ويعتبر وضع مدينة القدس أحد أكثر العقبات أمام تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل سفارات الدول هناك.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية باعتراف دولي.

وقال مهاتير (93 عاما) لمجموعة احتشدت احتجاجا على الخطوة أمام السفارة الأمريكية في كوالالمبور إن الغضب من قرار ترامب سيؤدي إلى ما يسمى بالإرهاب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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