وخالف ترامب سياسة أمريكية دامت عقودا باتخاذه تلك الخطوة وقال إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب في السنوات القادمة.

ويعتبر وضع مدينة القدس أحد أكثر العقبات أمام تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل القدس بالكامل عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل سفارات الدول هناك.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولم يحظ ضم إسرائيل للقدس الشرقية باعتراف دولي.

وقال مهاتير (93 عاما) لمجموعة احتشدت احتجاجا على الخطوة أمام السفارة الأمريكية في كوالالمبور إن الغضب من قرار ترامب سيؤدي إلى ما يسمى بالإرهاب.