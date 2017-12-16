وأعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري اندري كليشاس لوكالات الانباء الروسية ان مشروع القانون الذي اقره المجلس الاتحادي سينشر الاثنين المقبل موعد بدء حملة انتخابية لمدة ثلاثة اشهر.

وكان بوتين اعلن خلال زيارة الى مصنع في نيجني نوفغورود (فولغا) الاسبوع الماضي ترشحه لولاية رئاسية رابعة.

وأعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية ايللا بامفيلوفا لوكالة انترفاكس الجمعة ان 23 مرشحا "اعربوا حتى الان عن الرغبة في خوض" السباق الرئاسي.

الى ذلك ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيان لجهاز الأمن الروسي يوم الجمعة أنه تم اعتقال سبعة أعضاء بخلية تابعة لتنظيم داعش الارهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات في أماكن عامة.

وقالت الوكالة إنه ألقي القبض على أعضاء الخلية في سان بطرسبرج يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

من جهة اخرى أعرب حلف شمال الأطلسي "ناتو"، عن قلقه إزاء نظام صاروخي روسي "يثير مخاوف خطيرة"، كونه قادر على حمل رؤوس نووية. وقال الناتو في بيان، الجمعة: إن "الحلفاء رصدوا نظاما صاروخيا روسيا يثير مخاوف خطيرة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وحث الحلف روسيا على "معالجة هذه المخاوف بطريقة جوهرية وشفافة، والمشاركة بفاعلية في حوار فني مع الولايات المتحدة". ويخشى الناتو من أن يخالف النظام، الذي لم يحدده، معاهدة القوة النووية متوسطة المدى لعام 1987.

ويحظر ميثاق الحرب الباردة نطاقا كاملا من الأسلحة (كل صواريخ كروز البرية التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر). وجاء نشر روسيا لهذه المنظومة الصاروخية ردّا على نظام صاروخي أمريكي ينتهك الاتفاقية.

من جانبها، وصفت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الحلف، كاي بيلي هتشيسون، السلوك الروسي بأنه "خطير ومثير للقلاقل". وقالت بيلي هتشيسون في بيان: "حلفاؤنا أكدوا أن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها، وفق معاهدة القوة النووية متوسطة المدى، وأن السلوك الروسي يثير مخاوف جمة".

من جهته وفي سياق الحملة العدائية التي تشنّها دول الناتو ضد روسيا، قال رئيس أركان الجيش البريطاني: إن على بلاده وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي حماية كابلات تمر في عمق البحار من هجوم كارثي محتمل من البحرية الروسية قد يتسبب في تعطيل تحويلات مالية تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.

والكابلات الضخمة التي تمر عبر محيطات وبحار العالم تنقل نحو 95 بالمئة من الاتصالات وما تفوق قيمته عشرة تريليونات من التحويلات المالية اليومية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ستيوارت بيتش رئيس الأركان قوله: هناك خطر جديد يهدد طريقة حياتنا.. وهو أن الكابلات التي تمر في قاع البحار معرضة لهجوم.

وقال بيتش إن تحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسلاح البحرية الروسي يشكل الآن تهديدا خطيرا على أمن الاتصالات الغربية.

وأضاف: روسيا تواصل السعي لإتقان قدرات غير تقليدية وحرب معلومات بالإضافة إلى السفن والغواصات الجديدة.

ورفضت روسيا مرارا مخاوف غربية بشأن تعزيزها لموقفها العالمي من جديد ووصفتها بأنها هستريا الحرب الباردة على الرغم من أن مؤيدين للكرملين أشادوا في روسيا ببوتين لاستعادته نفوذ بلادهم الذي انهار بانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

*سجن وزير الاقتصاد الروسي السابق

وفي الداخل الروسي حكم على وزير الاقتصاد الروسي السابق أليكسي أوليوكاييف، يوم الجمعة، بالسجن ثمانية أعوام مع الأشغال الشاقة القاسية بتهمة الفساد في ختام محاكمة اعتبرها مؤامرة دبرها أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحكم على أوليوكاييف، أرفع مسؤول روسي تتم إدانته بالفساد خلال 18 عاما من حكم فلاديمير بوتين، بدفع غرامة تبلغ 130 مليون روبل (حوالي 1,9 مليون يورو).

وأولياكاييف (61 عاما) الذي كان وزيرا للاقتصاد من 2013 إلى 2016، متهم بمحاولة الحصول على رشوة تبلغ مليوني دولار من إيغور سيتشين الرئيس القوي لشركة روسنفت النفطية العملاقة. وقال الرجل في وقت سابق إنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.