واشار علوي حديث له امام حشد من طلبة العلوم الدينية بمدينة قم المقدسة، الى الهجمة الواسعة للاعداء على الدين الاسلامي المبين وقال ان التصدي للشبهات ينبغي ان يستند الى المنطق والادب وحسن الخلق والتعاطي الحكيم المشفوع بالمحبة.

ولفت الى ان الامن نعمة مجهولة تعد اساس الازدهار بالبلاد على الصعد العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وافاد بان الشعور بالامن نفسيا اهم من الامن المادي مؤكدا ان قيمة الحفاظ على حرمة وماء وجه المواطنين اهم من توفير الامن المادي وعلى جيع الاجهزة المعنية تعزيز الشعور بالامن النفسي في المجتمع.

واعتبر ان اقرار الامن الراسخ لجميع المواطنين مهمة الحكومة الاسلامية ويعد هذا الامر منطلقا لتحقيق النمو والازدهار بالمجتمع .

واعتبر علوي رصد المعلومات والتحديات والحد منها وتحذير المسؤولين من اجل ايجاد حلول لها بانه مهمة وزارة الامن وقال ان الامن المستتب بالمجتمع اليوم هو رهن بالاجراءات الواعية والقائمة على الخبرة لكوادر وزارة الامن .

واشار الى النهوض بالقدرة العلمية لكوادر الاجهزة الامنية وقال انه يجري الان اعتماد آليات علمية لمواجهة القضايا الامنية مؤكدا ان الامن تحول اليوم الى علم وتخصص وكلما كانت دعامتنا علمية اكثر كان التاثير في المجتمع اكبر.