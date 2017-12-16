أكد ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري علي سعيدي بان الاعداء يركزون على التغلغل ومن ثم العمل على تغيير النظام بصورة جوهرية في مراحل تالية.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح الرسمي لوكالة انباء الحوزة العلمية في محافظة سمنان قال سعيدي، ان التغلغل هو نقطة التركيز الاولى للاعداء ومن ثم تأتي مسألة تغيير الحسابات وتغيير النظام جوهريا في مراحل تالية.

واعتبر محاولة التاثير في فكر وادراك السياسيين والنخب والمسؤولين ومن ثم الهيمنة على الادراك الثقافي للشعب وتغيير مسار اهداف الشعب، من اهم اهداف الاعداء في مشروع التغلغل.

واكد ضرورة المزيد من التوعية والارتقاء بالمستوى الفكري للشعب ودور الحوزات العلمية في هذا السياق وقال، هنالك في الوقت الحاضر تهديدان موجهان للثورة الاسلامية في ايران، اولهما التهديد العنيف بالنيابة وثانيهما هو التهديد الناعم المباشر.

واضاف، ان الاستكبار ومن اجل مواجهة الثورة الاسلامية قد استخدم في مرحلة ما الحرب الخشنة المباشرة، وقد جاءت حرب البلقان وحربا العراق الاولى والثانية وحرب افغانستان بتداعيات كثيرة للاميركيين ولم يستفيدوا شيئا من هذه الاستراتيجية.

وتابع ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، ان اميركا ومنذ العام 2008 ، غيرت استراتيجيتها الى الحرب بالوكالة ومضت مراحل في هذا المسار؛ فبداية انبرى الكيان الصهيوني للحرب ضد حزب الله ومن ثم جاء الدور لنظام آل سعود والامارات وبعض الدول الاخرى للدخول في حرب وفوضى في المنطقة حيث ان الاحداث المؤلمة في العراق وسوريا خلال الاعوام الاخيرة هي نتيجة لهذه الاستراتيجية الاميركية في الحرب بالوكالة.

واعتبر ان الاستراتيجية الاميركية في الحرب بالوكالة قد كلفت دول المنطقة الكثير من الاثمان وانهكت جيوش سوريا والعراق واليمن وليبيا وفرضت اثمانا باهظة من الناحية المالية والبشرية على المنطقة.

وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية انتهجت ازاء هذه الحرب بالوكالة الخشنة تدبيرين مهمين هما التركيب بين القوة والقدرة وتبديل الحرب غير المتكافئة الى غير متماثلة.

واكد بان ايران طرحت في العالم الظاهرة الجديدة وهي التركيب بين القوة والقدرة وهو عنصر اقتدار في العالم وبعبارة اخرى فان القوة البنيوية الى جانب القوة الخارجية يشكلان عنصر اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وان ايران بهذا التركيب قد اوجدت الكثير من التحولات في المنطقة.