قال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري، ان الجهد الخارجي للثورة الاسلامية اسهم في هزيمة دولة داعش المزيفة وفشل مؤامرات اعداء النظام الاسلامي .

وفي كلمة ألقاها في الملتقى العلمي تحت عنوان الجامعات في مصاف الثورة الاسلامية، ان الثورة الاسلامية لها بعدان، هما البعد الخارجي والداخلي، ويتمثل البعد الخارجي في حركات المقاومة الاسلامية المتصاعدة والتي حققت انتصارات كبيرة ومتواصلة في المنطقة والعالم . وهذه الانتصارات انما تحققت بفضل جهاد وجهود مجاهدي جبهة الثورة الاسلامية، وبالتالي فان هذه الانتصارات تجسد مدى النصرة الالهية لجبهة الثورة الاسلامية.

واضاف: ولو دققتم النظر اليوم في التطورات الجارية في المنطقة، لرأيتم الانتصارات المتلاحقة وهزيمة جميع المخططات ومحاولات اعداء الثورة الاسلامية في كل دول الشرق الاوسط.

واضاف اللواء جعفري ان جميع المؤامرات التي خطط لها الامريكيون والاسرائيليون والسعوديون وبعض دول المنطقة، باءت بالفشل، وقال: علينا ان نعمل على نشر وتسجيل هذه الانتصارات، لانها تحققت بفضل الجهد الخارجي للثورة الاسلامية.

وصرح قائد الحرس الثوري بان أهم مبادئ الثورة الاسلامية، مقارعة الاستكبار والظلم ومكافحة الاستكبار العالمي، وهذه المبادئ نفذت تماما ، واليوم نشهد هزيمة الاستكبار العالمي بقيادة قائد الثورة الاسلامية .

بدوره اكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد اميرعلي حاجي زادة، ان القوات المسلحة تتصدى بقبضة حديدية لأي مؤامرة تستهدف الشعب الايراني .

وقال العميد حاجي زادة خلال لقائه حشدا من النخب والمشرفين على الامتحانات الشاملة بالبلاد ان الجميع شهد ردنا على الخطوة اليائسة لداعش والارهابيين التكفيريين في طهران وكيف وجهنا ضربة من الداخل لهم قضت على الكثير من قادتهم .

واشار حاجي زادة الى التقدم التقني الكبير للبلاد اليوم في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والحرب الالكترونية وقال ان هذه القدرات القيمة جاءت ثمرة الايمان والاخلاص والعمل الدؤوب لشباب الجمهورية الاسلامية الغيارى.

ولفت الى انجازات القوة الجوفضائية للحرس الثوري مؤكدا ان هذه القوة الجوفضائية تستخدم اكثر الاجهزة تطورا بالعالم واضاف لقد بلغنا الاكتفاء الذاتي في حقل الصواريخ والطائرات المسيرة فيما بلغنا مراحل متقدمة في حقل الدفاع الجوي وان هذه التقدم الى جانب الطاقات المؤمنة والمقتدرة والثورية زرعت الهلع في قلوب الاعداء.

واكد بالقول، اننا نصنع الصواريخ والطائرات المسيرة بتقنية معقدة للغاية في داخل البلاد.

واعتبر ان هاجسنا الكبير ليس اميركا والصهيونية ولا الحظر ولكن الوضع المعاشي للناس، واضاف نحن ليس لدينا قلق اليوم في المجالات الامنية والدفاعية ولكننا نواجه مشاكل على الصعيد الاقتصادي وحلها يكمن في اعتماد انموذج الاقتصاد المقاوم وتنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

واشار العميد حاجي زادة الى مسيرة انهيار الهيمنة الخاوية لاميركا وقال ان نتاج قوة اميركا تجسد في داعش الذي نزل الى الساحة بدعم كامل منها الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجبهة المقاومة تغلبتا على ارادة الاعداء ما يشير الى ان اليد المتفوقة هي لايران في المنطقة.

و اعتبر العميد امير علي حاجي زادة، الانتصار على زمرة داعش الارهابية التكفيرية بانه كان كبيرا ومهما لانه شكل هزيمة للجبهة الغربية العبرية العربية على يد مقاتلي جبهة المقاومة الاسلامية.