العدو يسعى الى ايجاد فتنة بين الأمة من اجل تهميش قضية فلسطين

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت، الشيخ "كاظم صديقي"، تبعية حكام بعض دول المنطقة للشيطان الاكبر اميركا بانه دليل على انحطاطهم ودناءتهم.

وقال الشيخ صديقي في خطبة صلاة جمعة طهران: ان دعم المسؤولين السياسيين في بعض الدول للشيطان الاكبر دليل على انحطاطهم وهوانهم ودناءتهم، يجب عدم التنازل امام اميركا المتغطرسة، لانه في هذه الحالة يدعمون الشيطان الاكبر.

وتابع قائلا: ان الذين يقدمون المساعدة لاميركا والقوى الاستكبارية ويتعاملون مع شعوبهم وفق برامج ومخططات هذه القوى، عليهم ان يدركوا ان الله سيسلط الظالمين عليهم.

واكد صديقي ان القضية الرئيسية للعالم لاسلامي في الوقت الحاضر هي التصريحات الخطيرة للرئيس الاميركي المـتأزم والمنبوذ الذي اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، واعلن نقل سفارة بلاده الى القدس الشريف.

وقال إمام جمعة طهران المؤقت: إن ترامب شرير بلا قناع في حين كان الرؤساء الاميركيين السابقين اشرار خلف القناع، وان هؤلاء لم ينفذوا قرار الكونغرس الذي تعارض مع قرار الامم المتحدة لانه يهدد مصالح بلادهم، لكن ترامب الذي لديه صهر صهيوني ويدير الصهاينة شؤون الرئاسة، لايفهم السياسة ومصالح بلاده، وتهور ترامب وحماقته ستسبب المشاكل لاميركا والعالم.

واضاف صديقي: ان الشعب الايراني باطاعته لقائد الثورة الاسلامية سيواصل طريقه الحق، وقد شاهدنا دوما الامداد الغيبي في نصرة الثورة وجبهة المقاومة.

ومضى قائلا: ان الاعداء قاموا بتأسيس داعش لايجاد طوق أمني حول الكيان الصهيوني، لكنهم لم يحققوا هذا الهدف المشؤوم، بل ادى الى ترسيخ نفوذ ايران العاطفي والسياسي والعسكري في كل المنطقة، وايجاد اتحاد مبارك مع بقية الدول الاسلامية تحت عنوان الزينبيون، الفاطميون، الحيدريون، النجباء وغيرهم، وحاليا تم انشاء حلقة دفاعية وعسكرية وقوية في المنطقة، وهذه مقدمة لزوال اسرائيل ليس على المدى البعيد وانما سيتحقق قريبا وهو أمر لا يمكن انكاره.

واردف امام جمعة طهران المؤقت قائلا: ان الاهداف المشؤومة التي يسعى اليها الاعداء، تكمن في ايجاد فتنة داخلية بين الدول الاسلامية من اجل تهميش قضية فلسطين، وقد نجحوا في ذلك الى حد ما، لكن التصريحات الخرقاء لترامب ادت الى ردود افعال من قبل المسلمين، وعادت فلسطين على رأس الاولويات، وشاهدنا عزلة اميركا في المنطقة.

وتطرق صديقي الى الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وقال: ان هذه الانتفاضة التي انطلقت يجب ان تهتم بتسليح الفلسطينيين ومواصلة المقاومة المسلحة حسب النصيحة الذكية والالهية لحامل راية نهضة المستضعفين الامام الخامنئي.

واكد خطيب جمعة طهران المؤقت ان على الدول الاسلامية ان لا تكتفي باصدار بيانات التنديد بل عليها اغلاق السفارات الاسرائيلية وطرد سفراء الولايات المتحدة ومقاطعة السلع الاميركية والاسرائيلية.

واشار صديقي في جانب آخر من خطبته الى اوضاع اليمن، قائلا: ان الغيب الالهي شمل الشعب اليمني، وان علي عبدالله صالح المثير للفتنة والمتآمر مع آل سعود الخونة، قتل واصبح الشعب اليمني اكثر انسجاما، معربا عن أمله في ان ينال النظام السعودي قاتل الاطفال جزاء جرائمه.