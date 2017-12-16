أفادت دراسة أن كبار السن الذين يعانون من فقدان السمع ربما أكثر عرضة للإصابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية مقارنة بنظرائهم الذين لا يعانون من مشكلة السمع.

فحص باحثون بيانات من 36 دراسة سابقة بلغ عدد المشاركين فيها 20 ألفا و264 شخصا خضعوا لتقييم عمليات الإدراك ولاختبارات السمع. وتوصلت الدراسة إلى أن من يعانون فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر أكثر عرضة لضعف الإدراك وأكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة للإصابة بالخرف. وقال ديفيد لاوري كبير الباحثين في الدراسة والباحث في كلية الطب في دبلن أن النتائج تقدم دليلا إضافيا على أن فقدان السمع قد يكون عاملا يهدد بتراجع وضعف الإدراك ويزيد مخاطر الإصابة بالخرف.

وتفيد إحصاءات معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أن واحدا تقريبا من كل ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 يعانون فقدان السمع وأن نصف من تزيد أعمارهم عن 75 تقريبا يواجهون صعوبة في السمع. وقال لاوري في رسالة بالبريد الإلكتروني أن احتمال تراجع السمع يتسبب في ضعف الإدراك إلى الحاجة لاستهلاك طاقة عقلية أكبر لفهم الكلام، مما يترك مصادر أقل للقيام بعمليات الإدراك الأخرى مثل الذاكرة. وتابع قائلا إن الدراسة تشير أيضا إلى احتمال وجود ارتباط بين عوامل مثل الاكتئاب والوحدة وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وتوصلت الدراسة لوجود صلة محدودة ولكن مهمة من الناحية الإحصائية بين تراجع السمع وضعف قدرات إدراكية مختلفة تشمل الذاكرة وسرعة الاستيعاب وبين ما يعرف بالقدرة الإبصارية المكانية أي تحديد أماكن الأشياء في حجرة أو موقع كلمة أو صورة في صفحة. وأفادت الدراسة أن استخدام السماعات الطبية ربما يحمي من هذه المشاكل.

تفوق الأذن اليمنى مقارنة باليسرى!

وفي سياق متصل قدم فريق بحث أميركي دراسة جديدة حول حاسة السمع لجمعية الصوتيات الأميركية، تؤكد تفوق الأذن اليمنى على السمع مقارنة باليسرى، رغم أن هذه معلومة ليست بالمفاجئة.

ولكن بحسب تقرير أفردته Science Alert فإن فريق البحث الطبي أراد تحديد ما إذا كانت ميزة الأذن اليُمنى تسيطر على قدرته السمعية حتى في ظل الضجيج المتزايد الموجود في الخلفية والمقاطعات التي يتعرض لها البشر في حياتهم اليومية، بدلاً من الإطار المركز الذي تُجرى خلاله هذه الاختبارات في المعتاد.

وأظهر البحث الجديد أنه عندما تكون هناك الكثير من الأمور التي تدور من حولك ويعاني العقل من الإجهاد نتيجة للأعباء المعرفية، يعتمد البشر بشكل أكبر على أذنهم اليُمنى لمعالجة واستيعاب المعلومات السمعية.

ويُسمى هذا ميزة بالأذن اليُمنى وحدها، وعرفت هذه المعلومة لأول مرة عام 1967 كما جرى ربط هذه القدرة بالنصف الأيسر من الدماغ، الذي تهيمن عليه المعالجة اللغوية لدى الأشخاص النمطيين العصبيين.

وفي عام 1973، نشر الباحثون بحثاً توصلوا من خلاله إلى وجود ميزة الاستماع بالأذن اليُمنى وحدها لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 عاماً – وكانت هذه الميزة موجودة بالفعل قبل أن يبلغوا الخامسة من العمر.

وبالإضافة إلى ذلك، توصلت دراسة أُجريت عام 1974 إلى أن ازدياد الصعوبة في الاستماع يؤدي إلى زيادة ميزة الأذن اليُمنى.

كما يمكن استخدام اختبارات الاستماع بكل أذن على حدة للمساعدة في تشخيص اضطرابات المعالجة السمعية وكذلك فهم الاضطرابات التي يمكن أن ينتج عنها هلاوس سمعية، مثل انفصام الشخصية.

وتتضمن مثل هذه الاختبارات تغذية اتجاهين مختلفين من المعلومات السمعية عن طريق سماعات الأذن بوضع واحدة في كل أذن. وعادة ما تكون هذه الاتجاهات عبارة عن خطاب، أو صوت يقرأ الجمل أو مجموعات من الأرقام، ويُطلب ممن يخضعون للاختبار محاولة التركيز على جانب واحد (فصل) أو كليهما (دمج) وتكرار الكلمات مرة أخرى.