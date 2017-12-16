في مباردة انسانية، حول فريق برشلونة الاسباني لكرة القدم حلم فتاة سورية تعيش في ألمانيا إلى واقع جميل.

وذكر نادي برشلونة على موقعه الرسمي على الانترنت أنه سعيد بتحقيق أمنية لاجئة سورية (مقعدة) تدعى نوجين مصطفى (16 عاما) تعيش في مدينة كولن الالمانية وهي رؤية نجوم الفريق عن كثب والتقاط صور معهم وحضور احدى مباريات الفريق في الكامب نو.

وبمناسبة أعياد الميلاد، كلف الفريق الكاتالوني سائق حافلة النادي «مانو» بالتنقل الى المانيا وتحديدا الى مدينة كولن (1360 كم) لاصطحاب نوجين معه الى مقر النادي، وكان في استقبالها رئيس الفريق بارتوميو ونجوم اللعبة مثل اندرياس انييستا والارجنتيني ليونيل ميسي وجيردار بيكيه الالماني تير شتيغين. وكتب الحارس تير شتيغن في حسابه على تويتر: «ساعدنا نوجين على تحقيق حلمها».

وفي كتاب بعنوان «نوجين» تسرد فيه الفتاة السورية تفاصيل رحلة الفرار من الموت صحبة أفراد عائلتها ورحلة البحث الشاقة عن ملاذ امن لها ولشقيقيها.

يذكر ان نوجين فرت مع عائلتها من هول الحرب في سوريا عام 2015، وقطعت مسافات طويلة واجتازت على كرسيها المتحرك حدود 9 دول لكي تصل الى مدينة كولن الالمانية حيث تعيش حالياً.