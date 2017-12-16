أكد هيوستن روكتس مرة أخرى أنّ باستطاعته الحلم هذا الموسم بإحراز لقبه الأول منذ 1995، فيما حقق بول جورج عودة موفقة إلى انديانابوليس وأسقط فريقه السابق أنديانا بيسرز الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب تويوتا سنتر، واصل هيوستن تحليقه في صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام بتحقيقه فوزه الحادي عشر على التوالي والسابع عشر في آخر 18 مباراة، وجاء على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 108-96.

وبدا هيوستن حريصاً على عدم السماح لتشارلوت بالشعور أن باستطاعته العودة من ملعب فريق المدرب مايك دانتوني بالانتصار وحسم اللقاء بشكل فعلي في أواخر الربع الأول وبداية الربع الثاني عندما سجل 25 نقطة متتالية دون رد من ضيفه، ما سمح له بالتقدم 49-23.

وسجل هيوستن آخر 14 نقطة من الربع الأول رغم جلوس نجمه جيمس هاردن على مقاعد البدلاء خلال هذه الفترة من اللقاء، وكانت النقاط التسع الأخيرة من نصيب صانع الألعاب كريس بول الذي قدم أفضل مباراة له مع الفريق الذي انتقل إليه هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة مع 7 متابعات و11 تمريرة حاسمة في 35 دقيقة.

واعترف بول بعد اللقاء، أنه يكون أكثر اندفاعاً عندما يكون في أرضية الملعب دون هاردن، فيما كشف هاردن أنّه استمتع بمشاهدة بول يتألق بعد دخوله من مقاعد البدلاء.

عودة موفقة الى انديانا لجورج «الخائن»

وفي انديانابوليس، حقق بول جورج عودة موفقة إلى ملعب فريقه السابق انديانا بيسرز وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 100-95.

وبعد معاناته طيلة الأمسية من صافرات الاستهجان ما أثر على تركيزه كثيراً، قال جورج كلمته في الوقت القاتل وسجل رميتين حرتين في آخر 10,7 ثانية، ممهداً الطريق أمام فريقه الجديد لتحقيق فوزه الرابع فقط خارج ملعبه والـ13 بالمجمل في 27 مباراة.

ونجح جورج في 3 محاولات فقط من أصل 14 وفي ثلاثيتين من أصل 7 محاولات من خارج القوس، منهياً اللقاء بـ12 نقطة، فيما تألق زميله ستيفن ادامز بتسجيله 23 مع 13 متابعة.

وتحدث جورج عما اختبره في اللقاء من مضايقات، أبرزها لحظة دخوله الارضية للأحماء عندما صرخ الجمهور «أيها الخائن»، قائلاً «أنا سعيد لانتهائنا من هذا التهريج، بإمكان الجميع المضي قدماً الآن. كنت على دراية بما ستكون عليه الأجواء، وبالتالي ما حصل لم يفاجئنا».

وحقق نجم ثاندر راسل وستبروك الـ«تريبل دبل» التاسع له هذا الموسم بتسجيله 10 نقاط مع 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليلعب أيضاً دوراً في إيقاف مسلسل انتصارات انديانا عند 4 مباريات متتالية، وتلقي الأخير هزيمته الـ12 في 18.

33 نقطة لايرفينغ و37 لديروزن

وعلى ملعب «تي دي غاردن»، حقق بوسطن سلتيكس أفضل مباراة هجومية له هذا الموسم وتغلب على ضيفه دنفر ناغتس 124-118، محققاً انتصاره الثالث عشر من أصل 15 مباراة خاضها بين جماهيره، والرابع والعشرين بالمجمل من أصل 30 مباراة.

ويدين بوسطن بفوزه إلى لاعبه الجديد كايري ايرفينغ الذي سجل 30 نقطة أو أكثر للمرة الثامنة هذا الموسم بعدما أنهى اللقاء بـ33 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة بعد مواجهة شهدت 8 تعادلات وتبادل التقدم في 6 مناسبات حتى الشوط الثاني حين تقدم صاحب الأرض على دنفر وبقي أمام الأخير حتى صافرة النهاية.

وفي المباريات الأخرى، عادل تورونتو رابتورز أفضل بداية موسم له بعد 26 مباراة، بتحقيقه فوزه السابع في آخر 8 مباريات والـ18 حتى الآن وجاء على حساب مضيفع فينيكس صنز 115-109 بفضل جهود المتألق ديمار ديروزن الذي سجل 37 نقطة، بينها 18 في الربع الثالث.

وتغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على ميامي هيت 102-95، ونيو أورليانز بيليكنز على ميلووكي باكس 115-108، وواشنطن ويزاردز على ممفيس غريزليز 93-87.