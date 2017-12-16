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رقم الخبر: 209177 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: رياضة  
رونالدينهو ينوي دخول عالم السياسة

رونالدينهو ينوي دخول عالم السياسة

الساحر البرازيلي رونالدينهو ينوي دخول عالم السياسة في بلاده وفق ما ذكرت تقارير اعلامية برازيلية.

قرر رونالدينهو نجم منتخب البرازيل سابقا وحامل الكرة الذهبية عام 2005 دخول عالم السياسة عام 2018 من خلال تقديم ترشحه لمنصب سيناتور لولاية ميناس جيرايس (شمال شرق البرازيل). واوضحت الصحف المحلية البرازيلية ان رونالدينهو (37 عاما) سوف يترشح في مارس المقبل تحت اسم حزب باتريوتا، وهو حزب يمين متطرف في3 البرازيل.

ويلقى نجم برشلونة الاسباني وميلان الايطالي السابقين دعما ومساندة من النائب في البرلمان جير بولسونارو المرشح الابرز لمنصب رئيس البرازيل في المستقبل.

 

 
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مصدر الخبر: وکالات
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