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رقم الخبر: 209176 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: رياضة  
غوارديولا "المذهل" يحقق رقما تاريخيا

غوارديولا "المذهل" يحقق رقما تاريخيا

حطم الإسباني، بيب غوارديولا، الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما قاد فريقه مانشستر سيتي للانتصار رقم 15 مساء الأربعاء.

وانتصر مانشستر سيتي على سوانسي متذيل الترتيب بنتيجة عريضة قوامها 4 أهداف للاشيء، تناوب على تسجيلها البلجيكي كيفن دي بروينه والإسباني ديفيد سيلفا (هدفان) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وكسر غوارديولا الرقم، الذي وضعه الجيل الذهبي لنادي أرسنال عام 2002، عندما حقق 14 فوزا متتاليا.

ومن الأمور المذهلة هو أن غوارديولا أصبح صاحب أكبر عدد للانتصارات المتتالية في دوريات إنجلترا وإسبانيا وألمانيا.

وسبق للمدرب الإسباني تحقيق 14 انتصارا متتاليا في الدوري الإسباني مع برشلونة، و19 انتصارا متتاليا في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

وتعود آخر مباراة تعثر فيها غوارديولا في الدوري الإنجليزي إلى مباراته الأولى في الموسم، والتي تعادل فيها مع إيفرتون بنتيجة 1-1. وقال غوارديولا حول رقمه القياسي: الانتصارات المتتالية ستبقى رقما قياسيا فقط إذا لم نحقق اللقب.

 

 
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