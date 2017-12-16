  • السبت ٢٧ ربیع الاول ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209175 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: رياضة  
جدل حول مصير فتيات التتويج في بطولات الفورمولا 1

جدل حول مصير فتيات التتويج في بطولات الفورمولا 1

أكد روس براون، المدير الإداري للرابطة المنظمة، لسباقات سيارات الفورمولا 1، يوم الخميس، أن ظهور فتيات التتويج على المنصة، يخضع حاليا للمراجعة من جانب الملاك الجدد للحقوق التجارية للبطولة.

وأوضح براون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية هناك كثير من الناس يقدرون هذا التقليد الخاص بفتيات التتويج، وهناك آخرون يرونه أمرا عفا عليه الزمن. ولهذا نراجع وندرس هذا الأمور.

وتحظى فتيات التتويج بتاريخ طويل في عالم الفورمولا 1، ولكن الاتجاهات والعادات الاجتماعية تغيرت عبر السنوات الماضية، وربما أصبح دور فتيات التتويج غير مناسب للبعض.

وقال تشيز كري، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا، المالكة الجديدة للحقوق التجارية لبطولة الفورمولا 1 مستقبل هذه الرياضة، بحاجة إلى قرار صائب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/9359 sec