أكد روس براون، المدير الإداري للرابطة المنظمة، لسباقات سيارات الفورمولا 1، يوم الخميس، أن ظهور فتيات التتويج على المنصة، يخضع حاليا للمراجعة من جانب الملاك الجدد للحقوق التجارية للبطولة.

وأوضح براون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية هناك كثير من الناس يقدرون هذا التقليد الخاص بفتيات التتويج، وهناك آخرون يرونه أمرا عفا عليه الزمن. ولهذا نراجع وندرس هذا الأمور.

وتحظى فتيات التتويج بتاريخ طويل في عالم الفورمولا 1، ولكن الاتجاهات والعادات الاجتماعية تغيرت عبر السنوات الماضية، وربما أصبح دور فتيات التتويج غير مناسب للبعض.

وقال تشيز كري، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا، المالكة الجديدة للحقوق التجارية لبطولة الفورمولا 1 مستقبل هذه الرياضة، بحاجة إلى قرار صائب.