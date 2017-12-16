  • السبت ٢٧ ربیع الاول ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209174 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 16:26 الاقسام: رياضة  
"سخرية" مورينيو من لاعبي سيتي تصل للاتحاد الإنجليزي

"سخرية" مورينيو من لاعبي سيتي تصل للاتحاد الإنجليزي

طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الممتاز، تفسير مغزى التعليقات التي صدرت عنه قبل لقاء القمة الذي جمع بين فريقه ومانشستر سيتي الأحد الماضي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي، إنه طلب من مورينيو «ملاحظاته» على التعليقات التي صدرت عنه في الثامن من ديسمبر الجاري في مقابلات قبل لقاء الأحد الذي خسره الفريق 2-1 أمام سيتي.

ولم يحدد الاتحاد المحلي التعليقات التي تخضع للتحقيق أو ما إذا كانت هناك أي قواعد قد تم خرقها.

وخلال مؤتمر صحفي قبل المباراة شكك مورينيو في قدرة لاعبي سيتي على البقاء على أقدامهم، قائلا: سيسقطون لو هبت الرياح. كما شكك مورينيو في إمكانية السماح له بإظهار أي موقف سياسي مثلما فعل نظيره بيب جوارديولا، الذي ثبت شريطا أصفر على ملابسه فيما بدا أنه احتجاج على سجن بعض السياسيين المؤيدين لاستقلال كتالونيا.

ويحقق الاتحاد الإنجليزي بالفعل فيما حدث عقب المباراة بعد إلقاء سائل على مورينيو بعد ما قيل عن شكوى المدرب البرتغالي من الاحتفالات «المبالغ فيها» للاعبي سيتي في غرفة الملابس عقب الفوز في أولد ترافورد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/6471 sec