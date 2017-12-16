وكان رونالدو بعد الهزيمة التاريخية توجه باللوم إلى إدارة الفريق الملكي بسبب التخلي عن كل من بيبي (بشكتاش التركي) وخاميس رودريغيز (بايرن ميونيخ) وألفارو موراتا (تشلسي) واستبدالهم بلاعبين شباب.

وعند سؤاله من قبل موقع «كاراكول نيوز» عن تصريحات رونالدو قال رودريغيز: لقد مر بلحظة صعبة، أحيانا يقول أشياء لا يجب أن تقال. اعتقد أن لدى ريال مدريد لاعبين جيدين جدا من أجل المنافسة. لديهم فريق ذو قوة تستطيع تغيير كل شيء.

وأضاف: تركت الكثير من الزملاء والأصدقاء الجيدين جدا، وأنا أتابعهم دائما كلما استطعت. لا أزال على تواصل مع راموس ومارسيلو وبنزيمة.

وأعار ريال مدريد، خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونيخ الألماني لمدة عامين، ولدى سؤال اللاعب عن رغبته في العودة قال لا أعرف، ما أفكر به حاليا هو التأدية بشكل جيد مع بايرن ميونيخ.

وانطلق ريال مدريد بشكل سيئ هذا الموسم، إذ يحل في المركز الرابع بالدوري الإسباني متخلفا بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، كما أنه تأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا (وهو حامل اللقب) في المركز الثاني بالمجموعة وسيواجه باريس سان جرمان في الدور ثمن النهائي.