  • السبت ٢٧ ربیع الاول ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209170 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الايراني لكرة القدم يوقع مذكرة تعاون شاملة مع نظيره القطري

الاتحاد الايراني لكرة القدم يوقع مذكرة تعاون شاملة مع نظيره القطري

وقع "مهدي تاج" رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم في الدوحة يوم الخميس، مذكرة تعاون شاملة مع نظيره القطري تتعلق باقامة المعسكرات التحضيرية لمنتخبات كرة القدم والصالات والشاطئية رجال وسيدات.

وتنص المذكرة الموقعة على اقامة المباريات واعداد الفرق الوطنية النسائية والرجالية لفئات المتقدمين والشباب والناشئة في رياضات كرة القدم والصالات والكرة الشاطئية.

وتقرر بموجب الاتفاق إفادة المنتخبات الوطنية الايرانية سيدات ورجال من مختلف الفئات العمرية، من امكانيات المعسكرات الرياضية بالدوحة سيما أكاديمية «أسباير». كما تشمل الاتفاقية اقامة مباراتين وديتين في مارس/آذار المقبل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5427 sec