وقع "مهدي تاج" رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم في الدوحة يوم الخميس، مذكرة تعاون شاملة مع نظيره القطري تتعلق باقامة المعسكرات التحضيرية لمنتخبات كرة القدم والصالات والشاطئية رجال وسيدات.

وتنص المذكرة الموقعة على اقامة المباريات واعداد الفرق الوطنية النسائية والرجالية لفئات المتقدمين والشباب والناشئة في رياضات كرة القدم والصالات والكرة الشاطئية.

وتقرر بموجب الاتفاق إفادة المنتخبات الوطنية الايرانية سيدات ورجال من مختلف الفئات العمرية، من امكانيات المعسكرات الرياضية بالدوحة سيما أكاديمية «أسباير». كما تشمل الاتفاقية اقامة مباراتين وديتين في مارس/آذار المقبل.