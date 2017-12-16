حصدت البعثة الايرانية المشاركة بالنسخة الثالثة من دورة الالعاب الاسيوية البارالمبية للشباب 2017 في الامارات، 118 ميدالية متنوعة لتحل بالمركز الثاني في ترتيب الميداليات.

وحصلت البعثة الايرانية المكونة من 114 رياضيا، مجموع 118 ميدالية توزعت على39 ميدالية ذهبية و 44 فضية و35 برونزية في الدورة التي اقيمت في امارة دبي 10-13 ديسمبر/كانون الاول الجاري.

وتبوأت اليابان المرتبة الاولى في ترتيب الميداليات، بـ 43 ميدالية ذهبية و29 فضية و26 برونزية وبمجموع 98 ميدالية.فيما جاءت الصين ثالثا بـ 27 ذهبية و9 فضيات و 5 برونزيات وبمجموع 41 ميدالية.

يشار الى أن شارك بالدورة الاسيوية البارا المبية الثالثة في دبي، 800 رياضيا من 30 بلدا شملت ايران والامارات والبحرين والصين وهونغ كونغ واندونيسيا والهند والعراق واليابان وكازاخستان وقرغيزيا وكوريا الجنوبية والسعودية والكويت وماكاو فضلا عن ماليزيا ومنغوليا والنيبال وعمان وباكستان والفليبين وعمان وباكستان وفلسطين وسنغافورة وسريلانكا وتايلند وطاجيكستان وتركمنستان واوزبكستان وفيتام واليمن.

وشملت منافسات الدورة الاسيوية البارا المبية للشباب، 7 لعبات رياضية: العاب القوى وتنس الريشة (البدمينتون) والبوتشي وكرة الهدف ورفع الاثقال والسباحة وتنس الطاولة، بثلاث مستويات فئة الاعاقة الجسدية والحركية والمكفوفين والاعاقة البصرية.

شباب ايران بطلا لرفع الاثقال الاسيوية البارا المبية 2017

في سياق متصل توّج منتخب ايران للشباب بطلا لمنافسات رفع الاثقال بالنسخة الثالثة لدورة الالعاب الاسيوية 2017 في الامارات، اثر تقلده 10 ميداليات متنوعة. وانتزعت ايران المركز الاول بـ 5 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 برونزيات فيما جاء العراق ثانيا وماليزيا بالمركز الثالث.

وشاركت ايران بدورة الالعاب البارا المبية الاسيوية للشباب التي انطلقت 8 ديسمبر/كانون الاول الجاري في امارة دبي بـ 114 لاعبا ولاعبة في 7 لعبات ریاضیة.