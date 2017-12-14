أكد مندوب البرلمان الروسي لشؤون سوريا دميتري بيليك أن "مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري سوف تبقى متمركزة هناك حتى أجل غير مسمى"، مضيفاً أن "مجموعة السفن الروسية تضم عشر سفن بينها تلك المزودة بصواريخ كاليبر المجنحة، التي ركزت القوات الروسية على استخدامها لضرب مواقع داعش".

وقال بليك إن "الحضور الروسي البحري في سوريا يمثّل جبهة روسية لمواجهة الإرهاب الدولي، ولا يمكن استثناء محاولة تسريب داعش عناصره إلى سوريا عبر الساحل"، مشيراً إلى أنه "سيصطدم هناك بالسفن ووسائل دفاع البحرية الروسية، وهذا يحتم علينا إبقاء السفن في إطار القوات المرابطة بشكل دائم في سوريا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن عودة قاذفات استراتيجية إلى قواعدها الدائمة قادمة من جنوبي البلاد.

هذا وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بخصوص تحقيق واشنطن انتصارا على "داعش" في سوريا والعراق، وسحب موسكو قواتها من سوريا.

ورد بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، على تصريحات الجانب الأمريكي بالتذكير بالمثل الروسي الذي يقول إن "الهزيمة يتيمة لكن لدى الانتصار آباء كثر".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن تصريحات بوتين بشأن عودة العسكريين الروس إلى بلادهم تقضي باستمرار عمل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء أن بلاده حققت انتصارا على الإرهاب في سوريا وكذلك في العراق، وذلك بعد يوم من إدلاء نظيره الروسي بتصريحات مماثلة أثناء زيارته إلى قاعدة حميميم.

إلى ذلك يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم مشروع اتفاق مع سوريا لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي لأسطوله في طرطوس.

وحسبما جاء في قاعدة بيانات مجلس الدوما، فقد قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع اتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول الروسي في طرطوس.

وجاء في البيان: "سيبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة 49 عاما. ويتم تمديده تلقائيا كل 25 عاما في حال لم يقم أي طرف بإبلاغ الآخر خطيا عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل سنة على الأقل من انتهاء الفترة التالية، باعتزامه إنهاء عمله".

ميدانياً حققت وحدات من الجيش السوري تقدماً جديداً خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث إرهابيي تنظيم جبهة النصرة من ريف حماة الشمالي الشرقي.

وافاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عمليات نوعية ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالريف الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على قرية الظافرية وتلة البرميل المحاذية لريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن إحكام السيطرة النارية على قريتي الزهراء وتل خنزير والتقدم باتجاه طريق المشيرفة -أبو دالي بعد إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم جبهة النصرة، مبيناً أن وحدات من الجيش تعمل على تثبيت مواقعها في المنطقة وإزالة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون.