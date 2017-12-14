نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالموقف اللبناني الجامع تجاه قضية القدس، وقال في لقاء الاربعاء النيابي:"إن لبنان كان بكل مؤسساته واطيافه صفا واحدا في موقف يجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات".

وتطرق الى جلسة المجلس فحيا جميع النواب على مواقفهم ، وقال:"ان لبنان كان في هذه الجلسة صوت العرب في وجه القرار الاميركي".

وجدد التأكيد على ما قاله في كلمته المقتضبة قائلا:"ان استهداف القدس هو استهداف ايضا للبنان وللقضية الفلسطينية فما يجري هو جزء من مشهد المنطقة ويتصل بصفقة العصر التي تحدثت عنها".

واستقبل بري بعد ظهر الاربعاء، الوزير السابق فارس بويز الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا الوضع في المنطقة وانعكاسه على الداخل، ولا شك في أن حكمة دولة الرئيس بري تشكل في هذا الإطار ضمانا للبلد. إن هذه الحكمة وهذه المعرفة وهذا العلم لما يجري في المنطقة هي ضمان فعلا للبلد. واعتقد ان الادوار التي اضطلع بها دولته كانت حاسمة في الوضع الداخلي اللبناني بما ينقذ لبنان من الازمات".

من جانب آخر صدر بيان عن قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، الاربعاء، جاء فيه" أقدمت دورية تابعة للعدو الاسرائيلي مؤلفة من حفارتي خنادق و9 عناصر، عند الساعة 8.00 من يوم الثلاثاء، على اجتياز السياج التقني قبالة بلدة عيتا الشعب، وخرقت إحدى الحفّارات بواسطة حاضورها الخط الأزرق لمسافة متر واحد، ثم غادرت الدورية عند الساعة 16.15 باتجاه الأراضي المحتلة.

وعند الساعة 12.30، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الاسرائيلي قوامها 9 عناصر، على اجتياز السياج التقني قبالة بلدة العديسة والدخول إلى أراضٍ متحفظ عليها لمسافة حوالى 150 مترا ولمدة نصف ساعة.