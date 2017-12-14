* تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع ذو رعين.. وقنص 3 جنود من قوات التحالف * صاروخ" زلزال 1 " يدك تجمّعات من قوات اللواء 35 بمنطقة بير باسا

نفّذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية عدة في جبهة ما وراء الحدود اليمنية - السعودي الاربعاء. وأفاد مصدر عسكري بقيام مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية بقصف تجمعات الجنود السعوديين في موقعي الكُرس والفَريضة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتأتي هذه المواجهات على وقع 5 غارات جوية متفرّقة لطائرات التحالف السعودي على وادي جارة وجبل تُويلق في محاولة لإفشال أية عمليات تقدّم للجيش واللجان الشعبية.

وفي نجران استهدفت صواريخ ومدافع الجيش واللجان الشعبية مواقع الجنود السعوديين في المخروق الصغير ومعسكر الاستطلاع وشرق منفذ الخضراء، وذلك بالتزامن مع تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع ذو رعين الغربية قبالة منفذ الخضراء.

وتم قنص 3 جنود سعوديين ظهر أمس الاربعاء، في مواقع الشُرفة والطلعة وتبّة الخشباء، كما شنّت طائرات التحالف السعودي 7 غارات جوية على موقعي الشُرفة والشبكة في نفس المنطقة.

أما في عسير، فقد أفاد مصدر عسكري يمني بإحراق الجيش واللجان الشعبية مخزن أسلحة للجيش السعودي في رقابة الهَنجر، بعد ساعات من مصرع وجرح عدد من قوات الرئيس المستقيل هادي والسعوديين في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبل سَبَحْطَل.

هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي في استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بصاروخ زلزال 1 تجمّعات من هذه القوات في اللواء 35 بمنطقة بير باسا جنوب غرب مدينة تعز جنوب اليمن. وتأتي هذه الضربة الصاروخية مع استمرار المواجهات بين الطرفين وامتدادها إلى مديريَّتَيْ موزع والمخا جنوب غرب المحافظة.

وفي هذا الإطار، أفاد مصدر عسكري بإحراق الجيش اليمني واللجان الشعبية 4 آليات عسكرية للغزاة في مديريَّتَيْ موزع والمخا جنوب غرب تعز، وذلك بالتزامن مع قصف تجمعات المرتزقة في منطقة الهاملي وتبة فجر ومحيطها وشمال البوابة الشرقية لمعسكر خالد الاستراتيجي في مديرية موزع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جهتها، شنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية متفرّقة على مديرية مقنبة غرب تعز جنوب البلاد، أشار مصدر عسكري إلى سقوط 11 شهيداً وجريحاً وأحد من المدنيين في غارة للتحالف السعودي على سيارة مواطن في تلك المنطقة.

وشنّت طائرات التحالف السعودي غارتين جوّيتين استهدفت شمال مدينة المحويت شمال اليمن، حيث تضرّر عدد من المنازل، بالإضافة إلى غارتين جويّتين على مديرية الخوخة في الحديدة غرب البلاد، حيث تأتي هذه الغارات على الخوخة بعد إعلان الجيش واللجان الشعبية المديرية بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي والتحالف السعودي.

وقُتل 4 عناصر من قوات الرئيس المستقيل هادي عمليات قنص متفرّقة للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواخ غرب مأرب شمال شرق اليمن، بالإضافة إلى عنصرين منهم في عمليات قنص أخرى في مديريتي الغيل والمصلوب في الخوف المجاورة لمأرب شرق اليمن، وفق ما قاله مصدر عسكري يمني.

من جهة اخرى أفادت وكالة "رويترز" بأن 39 شخصا على الأقل سقطوا ضحية غارة للتحالف السعودي على معسكر للشرطة العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين محليين وشهود عيان تأكيدهم أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 90 شخصا، بينهم عدد من المعتقلين.

وأكد مسؤول محلي للوكالة أن طيران التحالف شن سبع ضربات على المعسكر الواقع شرق صنعاء، حيث يحتجز فيه نحو 180 سجينا، مضيفا أن فرق البحث انتشلت 35 جثة من تحت الأنقاض، ولم يتم تسجيل الآخرين الباقين عالقين لحد الآن.

من جانبها، ذكرت وكالة "سبأ" في وقت سابق من الاربعاء، أن غارات التحالف استهدفت مواقع للشرطة العسكرية في مديرية شعوب بأمانة العاصمة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 80 آخرين من سجناء البحث الجنائي.