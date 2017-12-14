بغداد/نافع الكعبي - اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة بقذائفِ الهاون وما أعقبتها من "أعمالٌ انتقامية" في قضاء طوزخورماتو، (٢٠٠كم شمال بغداد)، فيما دعت الحكومة العراقية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة "للحد من العنف والانتهاكات"، في حين تعتزم القوات الامنية في كركوك إطلاق عملية عسكرية لتطهير المناطق المحيطة بقضاء الطوز، بينما قصفت قوات الحشد الشعبي، عددا من المناطق التي انطلقت منها قذائف الهاون نحو قضاء طوزخورماتو.

ويأتي إعلان إطلاق العملية بعد تصاعد أنشطة جماعات إرهابية تطلق على نفسها (الرايات البيضاء) وأخرى بـ"السفياني" و(جيش أحرار السُّنة). وتضم عناصر من الكرد والعرب والتركمان، بحسب أحد قياديي الحشد الشعبي في كركوك.

وتشير بعض الخروق التي شهدتها مدينة طوزخورماتو، منذ سيطرة القوات الاتحادية عليها في تشرين الاول الماضي، الى وجود تنظيم يطلق على نفسه (الرايات البيضاء) أو (السفيانيين). وتتبنى الجماعة أفكار وأساليب تنظيم داعش، لكنها لم تسجل عملية انتحارية باسمها حتى الآن.

وتعرض قضاء الطوز، صباح الثلاثاء، الى هجوم بقذائف الهاون، استهدف منازل وسكان مدنيين. ونسبت قوة من الحشد الهجوم الذي تكرر أكثر من مرة مؤخراً الى "الانفصاليين".

من جانبه، كشف النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن عدد عناصر جماعتي "الرايات البيض" و"السفياني" اللتين قال إنهما اختطفتا 11 شخصا على الطريق الرابط بين قضاءي الطوز وداقوق وقصفتا طوزخورماتو ثلاث مرات، متهما قادة كرد بـ"دعم" تلك الجماعتين.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز: إن هناك عصابات تسمى بالرايات البيض وأخرى بالسفياني بعدد 500 فرد تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل أطراف من البيشمركة ومعهم عصابات كردية، والتحق بهم الهاربون من داعش من مناطق الحويجة وجبل حمرين"، مبيناً أن "هؤلاء يعملون الان بإسناد وتوجيه من قيادات كردية".

وأضاف، أن "هذه العصابات قامت مؤخراً بقطع الطرق بين داقوق وطوز وإشعال النار في أربع سيارات كبيرة واختطفت 11 شخصاً إلى الان مصيرهم مجهول، كما قامت نفس العصابات بقصف طوز خورماتو ثلاث مرات ما ادى إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح أربعين"، مشيراً إلى أن "هذه العصابات تتحرك بشكل آمن في المناطق الكردية خلف جبل طوز ومناطق أخرى تابعة للكرد وبإشراف قيادات من البيشمركة".

وطالب جعفر القيادات الكردية، بـ"الحد من هذه العمليات والجلوس على طاولة التفاوض لإيجاد حلول لإدارة الطوز وعودة النازحين من الكرد الأصليين من أهالي القضاء الذين لم يتورطوا في قتل أبنائه"، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى "إرسال قوات لمسك الأرض خلف جبل طوز لإبعاد القصف عن المدينة واعتقال العصابات الجوالة بحرية في هذه المناطق".

بدوره، أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، الأربعاء، عن مقتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث شمال غربي المحافظة.

وقال عمران في حديث صحافي: إن قوات أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية على طريق قضاء الدبس الرابط بقضاء الحويجة، (45 كم شمال غربي كركوك)، لمسح المناطق بحثا عن عصابات داعش، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث".

وأضاف، أن "العملية تأتي ضمن جهود بسط الأمن وملاحقة الهاربين من عصابات داعش".

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال "ارهابي" شمالي صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان: إن مديرية الاستخبارات العسكرية - استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وضمن منهجها بملاحقة وتعقب الخلايا النائمة وما تبقى من فلول داعش الارهابي وبمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة وبكمين محكم، تمكنت من القبض على احد الارهابيين في سيطرة الاقواس عند مدخل تكريت الشمالي بمحافظة صلاح الدين".

من جانبه ناشد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الثلاثاء، بالتدخل العاجل لإغاثة أهالي طوز خورماتو من الاستهداف المتكرر من قبل العصابات الإرهابية والمجاميع الخارجة عن القانون.

وفي ديالى، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عن تدمير مضافتين لتنظيم "داعش" في تلال حمرين شمال شرق محافظة ديالى. وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران الجيش نفذ، عملية نوعية في عمق تلال حمرين، (65 كم شمال شرق بعقوبة)، ونجح من تدمير مضافتين وسيارتين ودراجة نارية بالاضافة الى 25 برميل مملوء بلاسلحة والاعتدة والمتفجرات".

* الأمم المتحدة قلقة إزاء الهجمات المتكرّرة بالطوز

من جانبها، اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة بقذائفِ الهاون وما أعقبتها من "أعمالٌ انتقامية" في قضاء طوزخورماتو

وقالت اليونامي في بيان صحفي: إن فريقا من مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قام بزيارةٍ إلى طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، في 7 كانون الأول، للتحقيق في تقاريرَ عن تدميرٍ عقابيٍّ لممتلكات السكّان الذين نزحوا جرّاء الاشتباكات التي وقعت في المنطقة، في تشرين الأول، وتقاريرَ عن تهديداتٍ لمنع عودة النازحين بأمانٍ إلى ديارهم".

واضافت اليونامي، أن "هذه الزيارةُ جاءت نتيجةً لجملة أمورٍ، من بينها التقارير المتكرّرة عن استهدافٍ عشوائيٍّ للمدنيين، وعملياتِ إخلاءٍ قسريٍّ، وتدميرٍ للممتلكات قبل 16 تشرين الأول، ولكن بشكلٍ خاصٍّ بعد هذا التاريخ، وهو ما تناولته يونامي في جملة أمورٍ في بيانها المؤرخ في 19 تشرين الأول".

وبينت اليونامي، أنه "جاء في ذلك البيان، وفي إحاطةٍ قدّمها الممثلُ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك في 22 تشرين الثاني، تقاريرُ تفيدُ بأنّ ما لا يقلُّ عن 150 منزلاً عائداً لمواطنين تركمانٍ وكُردٍ قد أُضرمتْ فيها النيران، وهناك تقاريرُ أخرى عن وقوع أعمال عنف"، موضحة أن "الأمم المتحدة اعربت عن قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت في المدينة والتي تسبّبت في وقوع خسائرَ بشريةٍ، وأدّت إلى موجةٍ جديدةٍ من نزوح المواطنين وأكثرهم من الكُرد".

* المهندس: الحشد يمسك 60% من الحدود مع سوريا

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، ان الحشد يمسك 60% من الحدود مع سوريا، فيما اشار الى ان العراق بحاجة الى جهد استثنائي للقضاء على فكر "داعش".

وقال المهندس في تصريح ل‍روسيا اليوم، وتابعته وسائل إعلام: إن القوات الامنية والحشد الشعبي تمسك الحدود مع سوريا بشكل كامل"، مبينا ان "الجزء الشمالي منها بيد البيشمركة".

واضاف المهندس ان "550 كم من هذه الحدود معضمها بيد الحشد الشعبي بنحو 60%، اما المتبقي فهي بيد الجيش العراقي وشرطة الحدود"، مشيرا الى ان "دولة داعش انتهت في العراق".

* العبادي اهم اسباب دخول الارهاب للعراق هو الفساد

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، أن العراق يتحرك باتجاه الإعمار والاهتمام بالبيئة التي أهملت بسبب الحروب، موضحا أن أهم أسباب دخول الإرهاب الى العراق هو الفساد، فيما شدد على أن البيشمركَة جزء من القوات المسلحة العراقية.

وقال العبادي على هامش مؤتمر باريس للمناخ، إن "العراق طهر أراضيه من الإرهابيين، ونتحرك باتجاه الإعمار والاهتمام بالبيئة التي أهملت لعقود من الزمن بسبب الحروب"، معتبرا أن "العالم مدين للعراق لما قدمه من تضحيات ومعاناة ومحاربة للإرهاب".

وأضاف العبادي، أن "النجاحات العراقية الكبيرة تستدعي من المجتمع الدولي الوقوف مع العراق"، مشيرا الى أن "هنالك توجها دوليا لدعم العراق، ونحن نستفيد من أجواء اللقاءات الدولية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولدعم الاقتصاد وإعمار العراق، ومبادرات دعم العراق قد بدأت الآن".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أشاد، الثلاثاء، بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام رؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر المناخ، داعيا للترحيب به "كقائد عالمي".

كما التقى العبادي الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرس. وبحث الجانبان التعاون في مجال محاكمة الإرهابيين ومن ساندوهم، وكذلك محاربة "أفكارهم المنحرفة".

واختتم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، زيارته الى العاصمة الفرنسية باريس. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي عاد الى البلاد بعد اختتام زيارته الى العاصمة الفرنسية باريس". والتقى العبادي في باريس بعدد من مسؤولي دول العالم وبحث معهم العلاقات الثنائية والانتصارات على تنظيم "داعش".

* العبادي يتسلم 3 ملفات فساد ستطيح برؤوس كبيرة

الى ذلك، كشف النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، عن تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي ثلاثة ملفات فساد من قبل منظمة الشفافية الدولية الامريكية ربما ستطيح برؤوس كبار من الأشخاص والمسؤولين.

وقال جعفر لوكالة {الفرات نيوز} الاربعاء: إن العبادي “يتابع موضوع الفساد مع منظمة الشفافية الدولية الامريكية الذي عقد قبل سنتين لمتابعة أموال العراق في البنوك الدولية والاوربية سواء كانت قبل 2003 او بعدها”.

وأشار جعفر {المقرب من رئيس الوزراء} الى ان” هذه الملفات حاضرة لدى العبادي وستوضع في يد ثلاثة قضاة في مكتبه لدراستها بشكل كامل، وتوجيه التهمة لشخص أمتلك هذه الأموال {من أين لك هذا} وكيف تم إدارتها وسبب زيادتها وعلى القضاء يأخذ قرار بان هذه الأموال طبيعية او أموال مسروقة من الدولة”.

* جهود حثيثة لحسم ملف المنافذ الحدودية

كما كشف القيادي جعفر، عن موعد حسم ملف المنافذ الحدودية في إقليم كردستان ورجوع البيشمركة إلى الخط الأزرق، فيما أكد وجود “تحركات فعلية” على الأرض لحسم هذه الملفات بـ”أسرع وقت”.

وقال جعفر، لـ(بغداد اليوم): إن اللجنة العسكرية المشكلة بين بغداد واربيل توصلت الى اتفاق، لكن رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني رفضه، وأعطى ايعازا لقوات البيشمركة بمواجهة أي قوة عسكرية”، عادا ذلك “تمردا واضحا على الدولة العراقية وقواتها”. وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان “الحكومة الاتحادية صبرت طيلة الفترة الماضية، وبدل ان يجد الكرد حلا لهذا الموضوع، فإنهم بدأوا بتدويل الأزمة، وأرادوا ادخال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيها”، مشيرا الى انهم يتحركون على “دولة أخرى”.

* إسبانيا تعتزم إرسال المزيد من العسكريين إلى العراق

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، “ماريا كوسبيدال”، أن بلادها تعتزم إرسال 30 عسكرياً إضافياً إلى العراق للمشاركة في عملية تحقيق السلام والديموقراطية في البلد العربي.

وصرحت خلال مشاركتها في احتفال، أقيم في المقر العام للقوات الجوية بالعاصمة “مدريد”، بأن إسبانيا “سوف تعزز تعاونها العسكري مع العراق من خلال إضافة 30 عسكريا إلى القاعدة الموجودة هناك للعمل على إستعادة الديموقراطية في العراق”.

ويوجد حالياً 300 عسكري إسباني في قاعدة “بسماية” جنوبي بغداد، يقومون بمهمة تدريب القوات العراقية، منذ إنضمام إسبانيا إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” في 2014.

* التحالف الدولي: لم نتوقع اجتثاث داعش في العراق

قال الجنرال أندرو كروفت، منسق الضربات الجوية للتحالف الدولي في العراق، ان "فريق القيادة الذي تواجد في ساحة العمليات هو الذي مكننا بالتأكيد من تحقيق النجاح والنصر".

وأضاف الجنرال كروفت "لقد تقدمت الحملة أسرع من أدنى وقت توقعته، حيث تمكنا نحن والقوات الامنية العراقية من مطاردة واستهداف قيادات داعش ومركز السيطرة والقيادة."وبعد انتهاء معركة تحرير الموصل، معقل تنظيم داعش في العراق في تموز الماضي، تمكنت القوات العراقية بعدها بدعم من التحالف الدولي من استرجاع تلعفر في آب والحويجة في بداية شهر تشرين الاول وراوة في محافظة الانبار في شهر تشرين الثاني الماضي.

من جانبه، قال ضابط المارينز الكولونيل سيث فولسوم، الذي كان يشرف على عمليات تحرير القائم قرب الحدود السورية، إنه لم يكن يتوقع ان تجري عمليات التحرير بهذه السرعة وكان يتوقع ان تستمر حتى الربيع القادم او اكثر، ولكن بدلا من ذلك تم اجتثاث داعش من القائم في غضون ايام قليلة.

ورغم تحقيق الانتصارات على ارض المعركة، فإن مسؤولين أميركان يحذرون من انه مايزال هناك عمل كثير أمام القوات الامنية العراقية ان تفعله.

* العراق يقدم طلبا لاشراكه بأعمال مؤتمر آستانة

تقدم العراق إلى الحكومة الروسية بطلب رسمي لدعوة ممثليه إلى حضور الجولة الثامنة من مفاوضات آستانة بشأن التسوية السورية، والتي من المقرر إجراؤها في 21-22 ديسمبر/كانون الأول الجاري. جاء ذلك على لسان السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، أثناء لقائه الثلاثاء، مع رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف.

وقال السفير: إن تجربة العراق وجهوده ستكون مفيدة في التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا إلى العلاقات الجيدة تقليديا بين الشعبين العراقي والسوري الشقيقين.

وأكد العذاري أن القوات المسلحة الروسية، ساهمت إسهاما حاسما في القضاء على تنظيم “داعش” في سوريا، مشيدا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا الاثنين الماضي.