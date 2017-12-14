تجددت المواجهات في مدينة سجنان شمالي تونس، الثلاثاء، بين محتجين على ظروفهم المعيشية وقوات الأمن التي أصيب 2 من عناصرها بحجارة المحتجين، على ما أفادت "فرانس برس".

ووقعت المواجهات بعد أن تظاهر آلاف الأشخاص وسط المدينة مطالبين بالتنمية والعمل والاحتجاج على تهميش هذه المنطقة من قبل السلطة المركزية، كما شهدت المدينة الثلاثاء، إضرابا عاما وفق عمر البرهومي أمين عام الاتحاد الجهوي للشغل.

وشارك في التظاهرة نحو 7 آلاف شخص، ومع نهايتها هاجمت مجموعة من 200 شخص مركز الحرس الوطني بالحجارة ما أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس، على ما أفاد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية.

وأضاف المتحدث أن قوات الأمن فرقت المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وأوقفت خمسة منهم.

وكانت مدينة سجنان التابعة لولاية بنزرت شهدت أعمال عنف الجمعة، إثر وفاة امرأة بعد إضرامها النار في جسدها الشهر الماضي احتجاجا على إلغاء مساعدة اجتماعية.