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رقم الخبر: 209161 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: عربيات  
الملك السعودي: قرار ترامب انحياز كبير ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني

الملك السعودي: قرار ترامب انحياز كبير ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني

في كلمة إلى مجلس الشورى السعودي الأربعاء، أكّد الملك السعودي أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، مجدداً الاستنكار والأسف الشديد تجاه القرار الأميركي بشأن القدس، معتبراً أن القرار يمثل "انحيازاً كبيراً ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار الملك السعودي إلى أن "المملكة تعمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأدلى الملك السعودي بهذه التصريحات فيما تعقد قمة طارئة في اسطنبول لمنظمة التعاون الاسلامي تتمحور حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل".

وأثار قرار الرئيس الأميركي في 6 كانون الاول/ ديسمبر الحالي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل"، إدانات في مختلف أنحاء العالم وتظاهرات غاضبة في العديد من دول الشرق الأوسط.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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