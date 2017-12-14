الملك السعودي: قرار ترامب انحياز كبير ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني في كلمة إلى مجلس الشورى السعودي الأربعاء، أكّد الملك السعودي أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، مجدداً الاستنكار والأسف الشديد تجاه القرار الأميركي بشأن القدس، معتبراً أن القرار يمثل "انحيازاً كبيراً ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني".