أعربت الخارجية الروسية عن جاهزية موسكو للنظر في إمكانية تخفيف الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية، أن موسكو جاهزة لدراسة هذه المسألة بشكل بناء انطلاقا من واقع الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن هذا الأمر سيكون ممكنا بعد تقديم طلب إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن رفع حظر التسليح عن ليبيا "ليس مسألة سريعة"، مؤكدا أن وتائرها تتوقف على تطورات الأوضاع في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد يوم من مباحثات أجراها في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا محمد طاهر سيالة.

وأكد طاهر سيالة في موسكو الاربعاء، أثناء مشاركته في اجتماع نادي "فالداي" للحوارات، أن حكومة الوفاق الوطني تدعو موسكو، على غرار دول كثيرة أخرى، إلى استئناف عمل سفارتها في طرابلس، مشددا على أن البعثات الدبلوماسية للدول المذكورة لا تواجه أي مشاكل أمنية في العاصمة الليبية.