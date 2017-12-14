انتهى الأربعاء في العاصمة النمساوية الاجتماع العاشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة وفود ايران ومجموعة (5+1) بعد 3 ساعات من انطلاقه.

وعقد الاجتماع بحضور وفود ايران والاتحاد الاوروبي والدول الست (اميركا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وروسيا والصين) على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية لهذه الدول وبرئاسة مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي ومساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

هذا وصرح عباس عراقجي، ان اللجنة المشتركة المنبثقة عن الإتفاق النووي تتابع خلال اجتماعها انتهاكات ونكث اميركا لعهودها في الإتفاق المذكور.

واضاف في تصريح ادلى به قبيل بدء اعمال الاجتماع: إن اللجنة المشتركة المنبثقة عن الإتفاق النووي بين ايران والبلدان الستة تجتمع مرة كل 3 أشهر للتباحث حول الشؤون المرتبطة بالإتفاق سواء في مجال الحظر أو النووي.

وتابع: من البديهي انه منذ اول اجتماع للجنة المشتركة ولحد الآن كانت انتهاكات ونكث اميركا لعهودها وتباطئها تشكل احدى المواضيع الرئيسية في مجال ازالة الحظر، والتي طرحت وتمت متابعتها على الدوام وقد تم التنبيه عليها حيث ان بعضها تم تعديلها والبعض مايزال مستمرا لحد الآن.

ونوه مساعد وزير الخارجية الى (ان اللجنة المشتركة هي المكان الذي يتم فيه عرض مطالبنا ومتابعتها حول تقصيرات الطرف الآخر لا سيما اميركا).

واوضح: كما يتم استعراض الشؤون المرتبطة بالمجال النووي والعقبات ذات الصلة لا سيما في مجال التعاون وتحديدا حول تحديث مفاعل اراك، حيث ان فريق عمل يرفع تقريرا الى اللجنة المشتركة عن التقدم الناجز والمرحلة التي بلغها وضع تصاميم جديدة للمفاعل وما اكتمل منها وما يحرز من تقدم والعقبات القائمة وماذا ينبغي فعله فضلا عن شؤون التعاون مع روسيا حول انتاج النظائر المشعة الثابتة.

ولفت الى ان اللجنة المشتركة تبحث ايضا في مجال التعاون حول شؤون الأمان والسلامة النووية والتخطيط للمستقبل، موضحا انه يتم وضع الحلول في اللجنة حول أية مشاكل في عمليات تفتيش الوكالة.

وتابع: إن اللجنة المشتركة تشكل مكانا طيبا لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بتنفيذ الإتفاق النووي في اعقاب عامين بعد الإتفاق وكذلك في الاجتماع القادم سيتم التباحث حول هذه الامور.

وأشار الى انه إنهمك منذ يوم (الثلاثاء) بفرق العمل واللقاءات الثنائية، موضحا: إن اجتماعا لفريق عمل ذات صلة بالحظر انعقد ودام اكثر من 4 ساعات وتناول خبراؤنا مع خبراء الطرف المقابل الحظر بشكل جاد للغاية، كما ان اجتماعا فنيا قد انعقد حول التعاون النووي.

واشار الى انه عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي روسيا والصين والمانيا وفرنسا كما اجرى محادثات تفصيلية مع اشميت، وكذلك اجتمع الخبراء الايرانيون مع خبراء الطرف المقابل وبحثوا المجالات النووية والحظر.

واعرب عن أمله بمتابعة هذه المواضيع في اللجنة المشتركة والتوصل الى نتائج.