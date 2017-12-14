* تيلرسون: نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس لن يتم قبل ثلاثة اعوام

تجددت الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس في بيت لحم والبيرة في الضفة الغربية والشجاعية في غزة.

وأفادت قناة الميادين بأن قوات الاحتلال تعمل على إطلاق قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين عند المدخل الشمالي للبيرة، مشيرة إلى إصابة صحافي جراء ذلك.

واضافت ان مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت موقعاً للشرطة البحرية غرب محافظة رفح، متحدثة في وقت لاحق عن إصابة 3 مدنيين جرّاء استهداف الاحتلال غرب خان يونس ليلاً، مشيرة إلى أن المتظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي وقاموا بحرق الإطارات.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية.

عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، قال: إن الاعتقالات التي يشنّها الاحتلال ضد قيادات الحركة لن توقف انتفاضة شعبنا، داعياً إلى مواصلة الانتفاضة وتكثيفها وتطوير أساليب المقاومة وعدم إعطاء الفرصة للاحتلال لالتقاط أنفاسه.

كما رأى بدران أن حملة الاعتقالات تأتي نتيجة تخوف الاحتلال من حجم الحراك في الشارع الفلسطيني، مشدداً لن تزيدنا إلا قوة وتماسك.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت عن استشهاد 2 من عناصرها. وقالت في بيان لها إنهما استشهدا خلال مهمّة جهادية شمال قطاع غزة، مؤكّدة الإعداد لمواجهة الاحتلال والتمسّك بالمقاومة.

مدن الضفة الغربية شهدت بدورها تظاهرات طلابية وشعبية مندّدة بالاعتراف الاميركيّ بالقدس عاصمة (لإسرائيل).

المتظاهرون رددّوا هتافات تدعو الى التمسّك بالأرض والمقدسات واستمرار النضال لعودة الحقوق، كما تصدّى الفلسطينيون في مخيّم العروب شمال الخليل وتقّوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية للاحتلال القوات الاسرائيلية شنّت حملة دهم واعتقالات طالت عشرات الشبان.

وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها أعلنت عن استشهاد 6 فلسطينيين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأميركي، القدس عاصمة (لإسرائيل).

وأشارت الوزارة إلى أن المواجهات مع القوات الصهيونية أسفرت كذلك عن إصابة 1903 شخصاً.

* لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى مسيرة مليونية

من جهتها، دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الجماهير في الضفة الفلسطينية والقدس والداخل إلى الخروج للتعبير عن الغضب والرفض للقرار الأميركي والإصرار على التراجع عنه وحماية لعروبة القدس.

وفي بيان لها الأربعاء، دعت لجنة المتابعة إلى المشاركة فى المسيرة المليونية التى ستكون بعد صلاة الجمعة 15 كانون الأول/ ديسمبر.

واعتبرت لجنة المتابعة أن قرار الرئيس الأميركي حول القدس (جائر) ووضع أميركا فى مواجهة شعوب العالم.

وعلى صعيد مشابه شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى ومخيمات فلسطينية بالضفة الغربية، تجاوزت 35 معتقلا بينهم القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، إلى جانب عدد من المعتقلين في بلدات وأحياء القدس المحتلة.

وقد ارتفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على اعلان ترامب الى قرابة 260 معتقلاً وقال نادي الاسير الفلسطيني، ان هناك 8 اطفال من بين المعتقلين.

هذا ولم تستطع قوات الاحتلال (الإسرائيلى)، السيطرة على طوفان الغضب الفلسطينى، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة (لإسرائيل)، لتلجأ قوات الاحتلال لأسلوب جديد من نوعه فى التعامل مع المظاهرات، حيث قامت بدس عناصر من الشرطة (الإسرائيلية) متخفية بزي مدني فلسطيني، رافعين الأعلام الفلسطينية، والشال الفلسطيني، ويلقون الحجارة على قوات الاحتلال، ليتحول المشهد فى النهاية إلى القبض على المتظاهرين تحت تهديد السلاح، وتطويق الشباب الفلسطيني.

من ناحية ثانية نقلت صحيفة (The Times of Israel) (الإسرائيلية) عن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تأكيده أن نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لن يتم قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف تيلرسون، حسب الصحيفة: هذا الأمر لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ولن يحدث قبل ثلاثة أعوام وفقا لأفضل الاحتمالات.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لترامب وأعلن مؤخرا عن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة (إسرائيل)، ووقع على قرار نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب العربي والدولي.