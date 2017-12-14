أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ وفداً من رجال أعمال إسرائيليين سيزور البحرين الشهر المقبل. يأتي ذلك في خطوة مكمّلة للزيارة التي قامت بها مجموعة بحرينية إلى" إسرائيل".

من جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الحاخام أبراهام كوبر منظّم المبادرتين قوله إنّ زيارة الوفد البحريني إلى " اسرائيل" تعدّ اختراقاً وبداية لإقامة بعض الاتصالات المباشرة.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن موظفي المسجد الأقصى وعدداً من المقدسيين قاموا الأحد الماضي بطرد الوفد البحريني أثناء قيامه بصحبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي بزيارة المسجد.

من جانبها عبّرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية عن رفضها الشديد لقيام وفد حكومي بحريني بزيارة القدس المحتلّة.

وأكدت "الوفاق" أن "شعب البحرين بسنّته وشيعته سيبقى وفيّاً للقضية الفلسطينية"، معتبرةً أن "أي مسعى للتطبيع مع" إسرائيل" بمثابة خيانة لهذه القضية ولشعب البحرين".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ زيارة وفد البحرين يعتبر حدثاً تاريخياً وسيكسر المقولة التي تقول إنّ حل القضية الفلسطينية قبل أي علاقات معها.