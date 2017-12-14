  • الخميس ٢٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209155 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: عربيات  
وفد من رجال أعمال صهاينة يزور البحرين الشهر المقبل

وفد من رجال أعمال صهاينة يزور البحرين الشهر المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ وفداً من رجال أعمال إسرائيليين سيزور البحرين الشهر المقبل. يأتي ذلك في خطوة مكمّلة للزيارة التي قامت بها مجموعة بحرينية إلى" إسرائيل".

من جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الحاخام أبراهام كوبر منظّم المبادرتين قوله إنّ زيارة الوفد البحريني إلى " اسرائيل" تعدّ اختراقاً وبداية لإقامة بعض الاتصالات المباشرة.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن موظفي المسجد الأقصى وعدداً من المقدسيين قاموا الأحد الماضي بطرد الوفد البحريني أثناء قيامه بصحبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي بزيارة المسجد.

من جانبها عبّرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية عن رفضها الشديد لقيام وفد حكومي بحريني بزيارة القدس المحتلّة.

وأكدت "الوفاق" أن "شعب البحرين بسنّته وشيعته سيبقى وفيّاً للقضية الفلسطينية"، معتبرةً أن "أي مسعى للتطبيع مع" إسرائيل" بمثابة خيانة لهذه القضية ولشعب البحرين".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ زيارة وفد البحرين يعتبر حدثاً تاريخياً وسيكسر المقولة التي تقول إنّ حل القضية الفلسطينية قبل أي علاقات معها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0660 sec