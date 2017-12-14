القضاء الفرنسي يتهم حزب "لوبان" بالخيانة وجه القضاء الفرنسي الاتهام بـ"التواطؤ" و"خيانة الأمانة" إلى حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي بزعامة مارين لوبان، في إطار التحقيقات حول قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بحسب ما أعلن اولراند دو سان جوست أمين المال بالحزب اليميني المتطرف.