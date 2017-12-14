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|رقم الخبر: 209154
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017
|الوقت: 18:30
|الاقسام: دوليات
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القضاء الفرنسي يتهم حزب "لوبان" بالخيانة
وجه القضاء الفرنسي الاتهام بـ"التواطؤ" و"خيانة الأمانة" إلى حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي بزعامة مارين لوبان، في إطار التحقيقات حول قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بحسب ما أعلن اولراند دو سان جوست أمين المال بالحزب اليميني المتطرف.
ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، كشف مسؤول في حزب "الجبهة الوطنية" أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام رسميا للحزب اليميني المتطرف بتهمتي "التواطؤ وخيانة الأمانة" في 30 نوفمبر الماضي وهذا في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة منذ العام 2015.
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