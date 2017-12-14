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|رقم الخبر: 209153
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017
|الوقت: 18:29
|الاقسام: دوليات
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الصين تحيي ذكرى مذبحة نانجينغ
أحيت الصين يوم الأربعاء الذكرى الثمانين لوقوع مذبحة نانجينغ وسط دعوة بالعمل مع اليابان من أجل السلام، لكن الرئيس شي جين بينغ آثر البقاء بعيدا عن الأضواء خلال الحدث تاركا التصريحات العلنية لمسؤول كبير غيره.
ونشبت خلافات مرارا بين الصين واليابان بشأن تاريخهما المؤلم. وتذكّر الصين شعبها باستمرار بالمذبحة التي وقعت في عام 1937 والتي تقول إن الجنود اليابانيين قتلوا فيها 300 ألف شخص في المدينة التي كانت في ذلك الوقت عاصمتها.
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