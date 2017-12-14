الصين تحيي ذكرى مذبحة نانجينغ أحيت الصين يوم الأربعاء الذكرى الثمانين لوقوع مذبحة نانجينغ وسط دعوة بالعمل مع اليابان من أجل السلام، لكن الرئيس شي جين بينغ آثر البقاء بعيدا عن الأضواء خلال الحدث تاركا التصريحات العلنية لمسؤول كبير غيره.