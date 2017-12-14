  • الخميس ٢٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209152 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: محليات  
وصول مصابين آخرين في حادث بورالان الارهابي الد ايران

وصول مصابين آخرين في حادث بورالان الارهابي الد ايران

افاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء من محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، ان الخبير في شؤون المياه 'محمد علي كلشن'، والجندي 'علي مردي'، (من مواطني الجمهورية الاسلامية) اللذين كانا قد اصيبا اثر حادث بورالان الارهابي على الحدود المشتركة بين ايران وتركيا واُدخلا على اثره المستشفى في تركيا، وصلا اليوم الاربعاء الى مدينة ماكو (في اذربايجان الغربية) لقضاء فترة التعافي داخل البلاد.
يذكر ان المشار اليهما وصلا اليوم الاربعاء الى ماكو وكان في استقبالهما مسؤولون ايرانيون واتراك؛ وفي تصريح له بالمناسبة اعرب حاكم مدينة ماكو عن امله بالشفاء العاجل لهما.
وكان قد تعرض خبيران لشؤون المياه واثنان من منتسبي قوات حرس الحدود الايرانية بتاريخ 5 ديسمبر الحالي لحادث اطلاق نار مباغت في منطقة بورالان الحدودية مع تركيا نفذته عناصر شريرة، ما ادى الى وفاة احد عناصر قوات حرس الحدود 'الشهيد توحيد ملك زادة' واصابة الجندي الاخر الى جانب الخبيرين لشؤون المياه، تم نقلهم بواسطة مروحية الجيش التركي الى المستشفى في هذا البلد. 
علما ان خبير شؤون المياه الايراني 'حسن زماني' الذي اصيب هو الاخر في هذا الحادث الارهابي وصل الثلاثاء الى ايران لمواصلة العلاج داخل البلاد.
 
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0753 sec