افاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء من محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، ان الخبير في شؤون المياه 'محمد علي كلشن'، والجندي 'علي مردي'، (من مواطني الجمهورية الاسلامية) اللذين كانا قد اصيبا اثر حادث بورالان الارهابي على الحدود المشتركة بين ايران وتركيا واُدخلا على اثره المستشفى في تركيا، وصلا اليوم الاربعاء الى مدينة ماكو (في اذربايجان الغربية) لقضاء فترة التعافي داخل البلاد.

يذكر ان المشار اليهما وصلا اليوم الاربعاء الى ماكو وكان في استقبالهما مسؤولون ايرانيون واتراك؛ وفي تصريح له بالمناسبة اعرب حاكم مدينة ماكو عن امله بالشفاء العاجل لهما.

وكان قد تعرض خبيران لشؤون المياه واثنان من منتسبي قوات حرس الحدود الايرانية بتاريخ 5 ديسمبر الحالي لحادث اطلاق نار مباغت في منطقة بورالان الحدودية مع تركيا نفذته عناصر شريرة، ما ادى الى وفاة احد عناصر قوات حرس الحدود 'الشهيد توحيد ملك زادة' واصابة الجندي الاخر الى جانب الخبيرين لشؤون المياه، تم نقلهم بواسطة مروحية الجيش التركي الى المستشفى في هذا البلد.

علما ان خبير شؤون المياه الايراني 'حسن زماني' الذي اصيب هو الاخر في هذا الحادث الارهابي وصل الثلاثاء الى ايران لمواصلة العلاج داخل البلاد.