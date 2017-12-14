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رقم الخبر: 209151 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: دوليات  
سلطات ميانمار تلقي القبض على صحفيين

سلطات ميانمار تلقي القبض على صحفيين

قال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إن صحفيين من رويترز اعتقلا مساء يوم الثلاثاء في يانجون أكبر مدن ميانمار.

وقال إنهما اعتقلا مع رجال شرطة ضالعين في قضية ما، مضيفا: سنتخذ إجراءات ضد أفراد الشرطة هؤلاء وأيضا ضد الصحفيين. ولم يفصح عن سبب اعتقال الصحفيين ولا معلومات عن الإجراءات التي قد تتخذ ضدهما ولم يوضح أيضا ما هي القضية التي يشير إليها في تصريحه. والصحفيان المعتقلان هما وا لون وكياو سوي أو.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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