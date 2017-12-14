قال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إن صحفيين من رويترز اعتقلا مساء يوم الثلاثاء في يانجون أكبر مدن ميانمار.

وقال إنهما اعتقلا مع رجال شرطة ضالعين في قضية ما، مضيفا: سنتخذ إجراءات ضد أفراد الشرطة هؤلاء وأيضا ضد الصحفيين. ولم يفصح عن سبب اعتقال الصحفيين ولا معلومات عن الإجراءات التي قد تتخذ ضدهما ولم يوضح أيضا ما هي القضية التي يشير إليها في تصريحه. والصحفيان المعتقلان هما وا لون وكياو سوي أو.