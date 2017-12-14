اتفق المشاركون في قمة المناخ التي اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس على اثني عشر إجراء غير ملزم، وسط تحذيرات متعلقة بخطورة التغير المناخي الذي يشهده العالم.

ومن بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في القمة التي حضرها مسؤولون سياسيون من عدة دول، تخصيص ثلاث مئة مليون دولار لمحارية التصحر وتقليل الاعتماد على الكربون في اقتصاديات العالم.

وتعهّدت شركات عامة وخاصة برصد المزيد من الأموال لتسريع الانتقال في الدول النامية إلى أنظمة إنتاجية تحافظ على البيئة.

وشهدت القمة إطلاق سلسلة من التحذيرات المتعلقة بخطورة التغير المناخي الذي يشهده العالم، ودعوات إلى تنفيذ التزامات القادة المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي.

فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التغير المناخي "يهدد مستقبل قدرة البشر على العيش في كوكب الأرض" معتبرا أن ذلك "يفرض حربا وجودية على البشرية".

ودعا غوتيريش الحكومات والشركات ورجال الأعمال إلى "الاستثمار في المستقبل والاستفادة من التقدم التكنولوجي والعلمي الذي تشهده البشرية".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء العالم إلى تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي. وخلال كلمته في قمة المناخ جدد ماكرون انتقاده لقرار نظيره الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وقال "إن العلم في الوقت الراهن يكشف يوميا عن مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري على الكوكب". وأضاف محذرا "نحن نخسر المعركة"، وحث رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين التنفيذيين الحاضرين على "تدشين مرحلة جديدة في الحرب ضد ارتفاع درجة حرارة الأرض".

وخلال القمة تعهدت المصارف والشركات الكبيرة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب لارتفاع حرارة الأرض، وأعلنت تخصيص مليارات الدولارات لوقف العمل في مشاريع فحم ونفط وغاز في القمة التي هدفت لجمع الأموال.

ووسط تصفيق حاد أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ أن البنك "سيتوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما اعتبارا من 2019".

ويشارك نحو 50 من زعماء العالم في مؤتمر باريس، بينهم الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، وزعماء دول تواجه ضررا كبيرا بسبب التغير المناخي مثل تشاد ومدغشقر وبيرو.