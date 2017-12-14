كشفت مصادر إعلامية وصول وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة فيكتور كولغاوف، نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، إلى بيونغ يانغ الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس عن سفارة كوريا الشمالية في موسكو. ولم تكشف السفارة تفاصيل أهداف الزيارة وبرنامجها.

وكان وفد من مجلس الدوما الروسي قد زار بيونغ يانغ نهاية الشهر الماضي، حيث صرح النائب كازبيك تايسايف،/ رئيس مجموعة الصداقة بين البرلمانين الروسي والكوري الشمالي في أعقاب الزيارة: "لديهم جيش جبار. يقولون إن لديهم أكثر من مليوني جندي في الخدمة، إضافة إلى 4 ملايين احتياطي يمكن تجنيدهم خلال يومين أو ثلاثة. وأنا أصدق ذلك".

وقبل أيام، أكد الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، خلال لقائه نظيره الياباني ايتسونوري اونوديرا في طوكيو، أنه لا يمكن تسوية الأزمة حول برنامج بيونغ يانغ النووي، إلا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

من جهته تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بتطوير المزيد من الأسلحة النووية وقلد بنفسه أوسمة لعلماء ومسؤولين ساهموا في تطوير الصاروخ (هواسونج-15) الباليستي العابر للقارات.

ويعتقد محللون ومسؤولون حكوميون أن مدى الصاروخ، الذي أجرت بيونغيانغ اختبارا له في 29 نوفمبر، يمكن أن يصل إلى أي موقع في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

لكن خبراء يعتقدون أن هناك بعض التفاصيل الفنية، التي لا تزال كوريا الشمالية بحاجة إلى تطويرها قبل أن تحقق هدفها الخاص بإنتاج صاروخ يحمل رأسا نوويا يمكنه ضرب أي موقع في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم يونغ أون قال، الثلاثاء، إن العلماء والعمال سيواصلون تصنيع "المزيد من أحدث الأسلحة والعتاد" من أجل "تعزيز القوة النووية نوعا وكما".

وأدلى زعيم كوريا الشمالية بتلك التصريحات في ختام مؤتمر نادر للذخائر عقد على مدى يومين للاحتفاء بصاروخ (هواسونغ-15)، كما قال كيم إنه ينبغي لبلاده تطوير وتصنيع أسلحة أكثر تنوعا.

وذكرت الوكالة أن كيم قلد بنفسه أوسمة وميداليات "للعاملين في مجال علم الدفاع الذين نفذوا بإخلاص وبامتياز خطة الحزب لبناء قوة نووية استراتيجية واختبروا بنجاح إطلاق صاروخ (هواسونغ-15) العابر للقارات ليؤكدوا مجددا للعالم أجمع كرامة وبأس دولتنا القوية"، لكن الوكالة لم تذكر أسماء المكرمين.

*35 ألف مواطن كوري شمالي يعملون في روسيا

الى ذلك صرّح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن عددا كبيرا من الكوريين الشماليين لا يزالون يعملون في روسيا، وتعدادهم يبلغ نحو 35 ألف شخص.

وقال تيلرسون أمام المجلس الأطلسي بواشنطن :"لدينا الكثير من المباحثات المحددة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بهدف إغلاق هذا التدفق للقوى العاملة. إنه عدد كبير، نحو 35 ألف عامل من كوريا الشمالية في روسيا اليوم". وكانت النائب في مجلس الدوما سفيتلانا ماكسيموفا قد أعلنت في وقت سابق في ختام زيارة إلى كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ طلبت من نواب مجلس الدوما تسوية أوضاع 35 ألف عامل من كوريا الشمالية يوجدون في روسيا.

وكان قد أعلن البيت الأبيض أن وجهات نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية لم تتغير، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تحدثت عن استعداد واشنطن للتفاوض مع بيونغ يانغ.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية: إن كوريا الشمالية تتصرف بطريقة غير آمنة ليس فقط مع اليابان وكوريا الجنوبية بل مع العالم برمته. وجاء هذا البيان بعد ساعات من إعلان تليرسون أن بلاده على استعداد للتفاوض مع كوريا الشمالية إذا كانت مستعدة لتغيير مسارها بشأن برامجها النووية.