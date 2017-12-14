يبحث قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، سبلا جديدة للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط، لكنهم لا يزالون منقسمين بشأن طريقة التعامل مع اللاجئين الذين ينجحون في بلوغ أوروبا.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وضع آلية جديدة للتمويل في الميزانية التالية للاتحاد التي تغطي عدة أعوام بدءا من 2021 بهدف وقف الهجرة غير المشروعة، لتحل محل مناشدات جمع المال لهذا الغرض التي شهدتها دول التكتل منذ الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين في 2015.

والاتحاد الأوروبي ملتزم بسياسته الخاصة بتقديم مختلف أنواع المساعدات للحكومات ووكالات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف منع مواطني هذه الدول من القيام بالرحلة الصعبة نحو الشمال، وذلك رغم انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم معاناة اللاجئين والمهاجرين على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

ورغم أنه ثبتت صعوبة تنفيذ هذه الخطط في بعض المناطق وخاصة في ليبيا، فإن كل دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في بروكسل متفقة على هذا النهج.

وترغب إيطاليا واليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط وأيضا دول ثرية بعيدة عن ساحل المتوسط مثل ألمانيا في التزام كل دول الاتحاد باستقبال حصة محددة من طالبي اللجوء.

لكن عدة دول أوروبية شيوعية سابقا في الشرق ترفض الحصص الإلزامية وتقول إن قبول استضافة لاجئين مسلمين سيقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها.

وترغب هذه الدول بدلا من ذلك في المساعدة بتقديم أموال ومعدات وأفراد للسيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي.

وتقاضي المفوضية الأوروبية بالفعل بولندا والمجر وجمهورية التشيك لعدم استقبالهم الحصص الخاصة بهم من طالبي اللجوء الذين وصلوا في أوج أزمة اللاجئين عام 2015.

*عاصفة ثلجية تعرقل الطيران وتغلق مدارس بأوروبا

الى ذلك أدى التساقط الكثيف للثلوج إلى تعطل مئات الرحلات الجوية في عدد من المطارات الأوروبية، كما بقي آلاف المسافرين عالقين وأغلقت مئات المدارس أبوابها.

فقد ألغت السلطات الهولندية أربعمئة رحلة من مطار أمستردام، وتعطلت مئتا رحلة في بروكسل ببلجيكا. وكان مطار بروكسل قد نصح المسافرين أمس بعدم التوجه إليه، بينما عمل الموظفون على إزالة الجليد عن الطائرات والثلوج من المدارج.

وكتب المطار على تويتر "ثلوج كثيرة. لا تأتوا إلى المطار حتى إشعار آخر"، مضيفا أن على المسافرين التحقق من وضع رحلاتهم. واضطر مطار شيبول على مشارف أمستردام إلى إلغاء 430 رحلة بحلول بعد ظهر الاثنين، أي نحو ثلث كل الرحلات من وإلى أحد المطارات الخمسة الأكثر اكتظاظا في أوروبا، بينما تعرضت عدة رحلات إلى إرجاء طويل. وأعلن مطار آيندهوفن -ثاني أكبر مطارات هولندا- أنه أغلق مدرجه "بسبب الأحوال الجوية".