أظهرت وثائق قضائية أن المشتبه به في حادثة تفجير بمحطة للركاب في مانهاتن في نيويورك نشر تحذيرا على موقع فيسبوك موجها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تنفيذه الهجوم بقليل.

وكتب المشتبه به ويدعى عقائد الله صبيحة يوم الهجوم يوم الاثنين الماضي على صفحته في فيسبوك "ترامب أنت فشلت في حماية دولتك".

وقال عقائد الله للمحققين إنه صنع القنبلة في منزله بحي بروكلين في نيويورك قبل أسبوع من الهجوم، وإنه ملأ الأنبوب بمسامير لزيادة أثر الدمار. واختار عقائد الله يوم عمل ليستهدف أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وتقول شرطة نيويورك: إن عقائد الله فجر قنبلة أنبوبية في نفق بشبكة مترو الأنفاق يربط تايمز سكوير بمحطة بورت أوثوريتي للحافلات في ساعة الذروة صباح الاثنين ليصاب مع ثلاثة آخرين.

من جانبه، دعا الرئيس ترامب في حديث بالبيت الأبيض الثلاثاء إلى إجراء إصلاحات لنظام الهجرة الأمريكي بعد عملية نيويورك.

ووجه مدعون أمريكيون الثلاثاء تهما للمشتبه به وهو مهاجر من بنغلاديش تتعلق باستخدام سلاح دمار شامل.

وقدمت شكوى جنائية إلى محكمة اتحادية في مانهاتن تتهم عقائد الله (27 عاما) بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية وتفجير مكان عام وتدمير ممتلكات بالتفجير واستخدام أداة مدمرة.

وقال عقائد الله لمستجوبيه من الشرطة بعد الانفجار "فعلت ذلك لصالح تنظيم داعش الارهابي" وفقا لوثائق قضائية قدمها مدعون اتحاديون.

وقال مدعون: إن عقائد الله بدأ عملية تطرف ذاتي في 2014 حين بدأ يشاهد مواد موالية لتنظيم داعش عبر الإنترنت، ونفذ هجومه لأنه غاضب من سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ووجه مسؤولون في نيويورك اتهاما بالإرهاب لعقائد الله، واتهموه بتفجير قنبلة أنبوبية، في الوقت الذي يستجوب فيه محققون في بلده الأصلي زوجته، وقال مسؤولان طلبا عدم نشر اسميهما: إن الزوجين لديهما طفل يبلغ من العمر ستة أشهر. وذكرت إدارة شرطة نيويورك أن عقائد الله اتهم بحيازة إجرامية لسلاح ودعم عمل إرهابي والقيام بتهديد إرهابي بموجب قانون ولاية نيويورك. وقد يبلغ الحد الأقصى لعقوبة التهم الاتحادية التي لها الأولوية عن اتهامات الولاية السجن مدى الحياة.

كما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكشف عن إستراتيجية إدارته الجديدة للأمن القومي الأميركي يوم الاثنين المقبل.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر إن الإستراتيجية الجديدة "ستركز على أربعة محاور رئيسية هي حماية الأمن الأمريكي الداخلي وتعزيز الرخاء والحفاظ على السلم عن طريق القوة العسكرية، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة".

وقال ماكماستر في حديثه مع نظيره البريطاني مارك سيدويل الثلاثاء في لقاء بمركز بحوث السياسة البريطاني إن الإستراتيجية "ستعكس رغبة ترمب في تعزيز المشاركة مع الدول الأخرى في إطار التعاون، مع المعاملة بالمثل".

وتطرق المسؤول الأمريكي في حديثه إلى "تدخل روسيا في الشؤون الداخلية لجيرانها"، مضيفا أن هناك "تقييمات استخبارية مفادها أن روسيا سعت إلى زرع الفتنة في الولايات المتحدة في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية عام 2016"، معتبرا ذلك "حرب الجيل الجديد".

وقال ماكماستر "إنها حملات متطورة جدا للتخريب والتضليل والدعاية باستخدام أدوات إلكترونية تعمل عبر مجالات متعددة تحاول تقسيم مجتمعاتنا داخل دولنا وتحريض بعضها على بعض ومحاولة خلق أزمة ثقة".

كما شجب مستشار الأمن القومي الأمريكي ما أسماه "العدوان الاقتصادي" من قبل الصين قائلا "إنه يمثل "تحديا للنظام الاقتصادي القائم على القواعد".

*مرشح ديمقراطي يهزم منافسه الجمهوري بالشيوخ

من جهة أخرى تمكّن المرشح الديمقراطي دوغ جونز بمقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ متقدما على منافسه الجمهوري المثير للجدل روي مور في سباق انتخابي محموم اتسم بالإثارة حتى لحظاته الأخيرة، وذلك في ضربة سياسية موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقلب المرشح الديمقراطي الطاولة على منافسه الجمهوري بعد أن حول تراجعه الكبير إلى فوز بشق الأنفس مع انتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بعد أن حصل على حوالي 640 ألف صوت مقابل 631 ألفا لروي مور بفارق لم يتجاوز تسعة آلاف صوت.