أكد المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني بأن القدس هي للمسلمين ولا ينبغي السماح للصهاينة بالهيمنة عليها، معتبرا انه ليس للكيان الصهيوني شبر من الارض لتكون له عاصمة.

وخلال استقباله في مدينة قم اليوم الاربعاء حشدا من اساتذة ومدراء وطلبة الحوزة العلمية في مدينة ملاير، قال آية الله نوري همداني، انه يجب اذلال الصهاينة ولا ينبغي ان يسمح لهم بالهيمنة على القدس التي تعود للمسلمين لأن ذلك يمس عزتنا وكرامتنا.

واكد بانه يجب ان نستعيد القدس بوحدتنا، وليس للكيان الصهيوني حتى شبر واحد من الأرض لتكون له عاصمة، وهو الكيان الغاصب الذي هجّر الشعب الفلسطيني من ارضه ودياره.

وتابع قائلا، انه في الوقت الذي دانت الدول الاسلامية قرار ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، هرعت السعودية من بينها الى دعم الكيان لان مكانتها مهزوزة وتبتاع الاسلحة من اميركا بأموال النفط لتستمر في الحكم بضعة ايام اخر.

واكد بانه علينا ان نكون مقاومين امام الاستكبار وان يشعر العدو بقدرتنا دوما.