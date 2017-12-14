وفي تغريدة له على صفحته في تويتر، قال ظريف: (لقد رحبنا بالرؤية التي تؤكد على عدم وجود حل عسكري في هذا المجال).

وأعرب عن استعداد إيران لتقديم أية مساعدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في اليمن وإيصال المساعدات الإنسانية والحوار اليمني اليمني.

يذكر إن التحالف العربي بقيادة السعودية قام منذ العام 2015 بقتل آلاف اليمنيين وتشريد أكثر من مليون آخرين.

وقد أدى الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي إلى حدوث أزمة إنسانية كبيرة بحيث أعلنت المنظمات الدولية أن طفلا يمنياً يموت كل عشر دقائق بسبب المجاعة والأمراض المزمنة.