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رقم الخبر: 209144 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: محليات  
ظريف: إنهاء كابوس حرب اليمن مسؤولية الجميع
معلناً استعداد ايران للمساعدة في اطلاق حوار يمني – يمني

ظريف: إنهاء كابوس حرب اليمن مسؤولية الجميع

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأربعاء، أن إنهاء كابوس حرب اليمن مسؤولية الجميع، معلنا استعداد ايران للمساهمة في حل أزمة هذا البلد.
وفي تغريدة له على صفحته في تويتر، قال ظريف: (لقد رحبنا بالرؤية التي تؤكد على عدم وجود حل عسكري في هذا المجال).
وأعرب عن استعداد إيران لتقديم أية مساعدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في اليمن وإيصال المساعدات الإنسانية والحوار اليمني اليمني.
يذكر إن التحالف العربي بقيادة السعودية قام منذ العام 2015 بقتل آلاف اليمنيين وتشريد أكثر من مليون آخرين.
وقد أدى الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي إلى حدوث أزمة إنسانية كبيرة بحيث أعلنت المنظمات الدولية أن طفلا يمنياً يموت كل عشر دقائق بسبب المجاعة والأمراض المزمنة.
 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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