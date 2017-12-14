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رقم الخبر: 209143 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
64% من السعوديين يسجلون في أول برنامج لدعم الفقراء

64% من السعوديين يسجلون في أول برنامج لدعم الفقراء

أعلن وزير العمل السعودي، علي الغفيص، أن 13 مليون شخص سعودي سجلوا في برنامج الدعم النقدي (حساب المواطن) أي نحو 64 % من المواطنين.

و(حساب المواطن) هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف دعم متوسطي الدخل والفقراء في المملكة لمساعدتهم في تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الرياض ضمن (رؤية 2030) الهادفة إلى تحرير اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط.

ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات. ووفقاً للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر، للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأسر وفقاً للتغيرات.

وبحسب برنامج التوازن المالي المعلن نهاية 2016، تتوقع الحكومة السعودية أن يكلفها البرنامج بين 16 و7ر18 مليار دولار سنوياً بحلول 2020.

 
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