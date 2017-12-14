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رقم الخبر: 209142 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج إيران من سبائك الصلب يتخطى 2ر11 مليون طن

إنتاج إيران من سبائك الصلب يتخطى 2ر11 مليون طن

أنتجت الشركات الايرانية الكبرى لإنتاج الصلب والصناعات التعدينية، 233ر11 مليون طن من سبائك الصلب خلال فترة 21مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الأول 2017، بارتفاع 17 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.

فيما بلغ إنتاج تلك الشركات من سبائك الصلب في شهر آبان الايراني (المنتهي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)، مستوى 512 ألفاً و671 طناً، بارتفاع نسبته 29 بالمئة على أساس سنوي.

 
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