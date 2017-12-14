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|رقم الخبر: 209142
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017
|الوقت: 17:36
|الاقسام: اقتصاد
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إنتاج إيران من سبائك الصلب يتخطى 2ر11 مليون طن
أنتجت الشركات الايرانية الكبرى لإنتاج الصلب والصناعات التعدينية، 233ر11 مليون طن من سبائك الصلب خلال فترة 21مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الأول 2017، بارتفاع 17 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.
فيما بلغ إنتاج تلك الشركات من سبائك الصلب في شهر آبان الايراني (المنتهي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)، مستوى 512 ألفاً و671 طناً، بارتفاع نسبته 29 بالمئة على أساس سنوي.
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