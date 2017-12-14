إنتاج إيران من سبائك الصلب يتخطى 2ر11 مليون طن أنتجت الشركات الايرانية الكبرى لإنتاج الصلب والصناعات التعدينية، 233ر11 مليون طن من سبائك الصلب خلال فترة 21مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الأول 2017، بارتفاع 17 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.