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رقم الخبر: 209141 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
دراسة سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الإيرانية-السنغافورية
خلال إجتماع في إتحاد التجارة السنغافوري

دراسة سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الإيرانية-السنغافورية

خلال اجتماع حضره خبراء اقتصاديون ورجال أعمال من البلدين، تمت دراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وسنغافورة.
وبدعوة من اتحاد التجارة السنغافوري حضره جواد أنصاري السفير الايراني في سنغافورة، وعدد من مدراء الشركات التجارية، ومنظمة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، وبانك (دي.بي.اس) السنغافوري، أقيم اجتماع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل الاستثمار في ايران.
وأشار نائب رئيس اتحاد التجارة السنغافوري الى المياه الحرة والملاحة وتصدير النفط والغاز الايراني والمصفاة الحديثة في سنغافورة، معتبراً إياها من مقومات تطوير التجارة بين البلدين.
بدوره، اعتبر السفير الايراني زيارة الوفد التجاري السنغافوري الى ايران بأنها تساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية وكذلك الثقافية والسياحية.
يذكر أن وفداً سنغافورياً مكون من 20 من مدراء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية قام بزيارة ايران هذا الأسبوع بهدف تطوير العلاقات التجارية مع القطاع الخاص الايراني.
 

 
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